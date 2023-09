Residentes no estrangeiro já podem aceder a serviços consulares por videochamada

Os cidadãos portugueses que residem fora do país podem, a partir desta sexta-feira, esclarecer dúvidas e aceder a serviços consulares através de uma videochamada. Este novo tipo de assistência oferece mais apoio a quem está no estrangeiro e permite realizar serviços relacionados com o cartão de cidadão, Chave Móvel Digital, carta de condução e registo criminal.

O Centro de Atendimento Consular (CAC) disponibiliza agora assistência por videochamada aos portugueses que moram no estrangeiro, complementando assim o atendimento telefónico e por email que já existia. Trata-se de “mais um apoio no acompanhamento e esclarecimento de dúvidas, bem como na realização online de diversos dos serviços públicos disponíveis no portal ePortugal”, lê-se na nota de imprensa enviada à comunicação social.

Através da assistência por videochamada é possível: renovar o cartão de cidadão (apenas para portugueses com 25 ou mais anos) e alterar e/ou confirmar a morada que consta no mesmo; activar a Chave Móvel Digital e a assinatura digital da mesma, assim como alterar dados associados; renovar a carta de condução, consultar os pontos e o histórico de contra-ordenações rodoviárias em Portugal e aceder ao registo criminal português de pessoas singulares.

Para poder usufruir deste novo serviço é necessário preencher um formulário que consta no Portal das Comunidades Portuguesas, nomeadamente na área sobre os Centros de Atendimento Consular. Depois de o formulário ser preenchido é enviado um email de confirmação para finalizar o pedido. Seguidamente, é enviado um novo email com o link de acesso à videochamada, data e hora.

O CAC tem como objectivo assegurar "o contacto mais ágil entre a administração pública e a comunidade portuguesa radicada nas mais diferentes geográficas" lê-se na nota. Assim, tem procurado complementar outros mecanismos, como por exemplo o Consulado Virtual, lançado em Junho deste ano.

Actualmente, o CAC abrange onze países: Espanha, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, França, Itália e os países da área de jurisdição da secção consular da Embaixada de Portugal em Roma (Malta, São Marino e Albânia).