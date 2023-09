O perfil de que os enfermeiros e os portugueses necessitam!

A eleição do bastonário(a) da Ordem dos Enfermeiros e dos respetivos órgãos sociais reveste-se de elevada importância para toda a classe, a maior do setor da saúde, mas também para os portugueses.

Em novembro próximo, terá lugar a eleição para bastonário(a) da Ordem dos Enfermeiros e dos respetivos órgãos sociais e esse momento reveste-se de elevada importância para toda a classe, a maior do setor da saúde, mas também para os portugueses, porque o nível de valorização e de satisfação daqueles profissionais refletir-se-á naturalmente na população em geral. Daí que o perfil de quem se candidata e tem o potencial de vir a ser eleito conte e muito. Sobretudo pela capacidade de agregação e de influência que pode vir a ter. E eu diria, menos por motivos corporativos, que seriam intrinsecamente egoístas, mas em razão do reflexo que a existência de enfermeiros motivados e de políticas de saúde adequadas às necessidades dos cidadãos, que não podem deixar de contar com o contributo de uma importante parte da solução, têm, indubitavelmente, em todos nós. Sendo um cargo eminentemente político, há um conjunto de atributos que considero basilares para se alcançarem aqueles desideratos e se possa afirmar, no final e factualmente, que existiram ganhos.

Mas há um a priori que terá forçosamente a ver com questões pessoais, que só o próprio deve considerar, sem necessidade de responder a quaisquer questionários de índole meramente propagandística, i.e., saber se tem as condições para estar "à vontade" com a exposição a que o cargo vai conduzir, para manter permanentemente intacta a força da sua intervenção.

Relativamente às qualidades, importa muito encontrar um perfil de candidato(a) que promova a participação dos enfermeiros e lhes dê esperança, e seja, simultaneamente, uma personalidade socialmente reconhecida. E nesse sentido, quero centrar-me essencialmente em cinco condições, que considero prioritárias.

Em primeiro lugar, o candidato tem de ter um currículo de mérito, um percurso com significado que o qualifique para a função e o posicione confortavelmente nos palcos em que vai, naturalmente, movimentar-se. Em segundo lugar, deverá ser alguém com independência política, para estar liberto de ciclos eleitorais e de condicionalismos ideológicos que limitem a sua ação.

Não esqueçamos também, em terceiro lugar, que deverá ter uma ideia clara e estratégica do caminho a seguir, numa visão de médio e longo alcance para a profissão e para o sistema de saúde português, na sua globalidade, que garanta o efetivo reconhecimento das qualificações dos enfermeiros e a obtenção de melhores condições de trabalho, com a dignidade para que aponta o seu mandato social e o desenvolvimento da enfermagem, enquanto ciência e profissão, bem como a participação ativa dos enfermeiros nas decisões que importam.

Salienta-se ainda, e como quarta condição, que deverá ser um conciliador, que inclua, que incorpore, que integre, que pacifique, porque todos são importantes, mesmo que com pensamentos divergentes. E nesse sentido, é líder quem se rodeia de pessoas competentes para o bem assessorarem e que esteja aberto a críticas e a ouvir todas as abordagens.

Finalmente, e em quinto lugar, terá de ser dotado de uma excelente capacidade de comunicação, para bem passar as mensagens para o interior, para a classe, mas especialmente para o exterior, não apenas para a população, como também para o poder político, para os decisores que têm influência direta no caminho que seguiremos todos, dos enfermeiros aos clientes dos cuidados.

Alguém irá ser eleito e, qualquer que seja a solução aprovada, não haverá qualquer caos, há que afirmá-lo, a instituição continuará a funcionar, as consequências é que poderão ser mais ou menos satisfatórias

Os enfermeiros têm uma relevância social ainda longe de estar suficientemente reconhecida e é importante que se avance nesse sentido. Uma coisa é certa, alguém irá ser eleito e, qualquer que seja a solução aprovada, não haverá qualquer caos, há que afirmá-lo, a instituição continuará a funcionar, as consequências é que poderão ser mais ou menos satisfatórias. No final, estou convicto de que o nível de participação no ato eleitoral atestará a perceção que os enfermeiros tiveram da maior ou menor aproximação ao perfil de liderança do(s) candidato(s) que pretendem para a sua associação profissional.

