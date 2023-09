A normalização da extrema-direita não é democrática

“Vox representa a ruptura do pacto constitucional que assegura os direitos e as liberdades democráticas dos espanhóis e das espanholas. Os planos explícitos do Vox, o seu discurso, as suas acções, minam as bases da convivência democrática no nosso país. Como se podem normalizar as relações com uma força política assim?”, Rafael Simancas, deputado do Partido Socialista Operário Espanhol

