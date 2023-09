Vamos limpar a praia? Acções por todo o país começam este sábado

Todos os anos, no terceiro sábado de Setembro, cidadãos de todo o mundo juntam-se para celebrar o Dia Internacional de Limpeza Costeira, como não podia deixar de ser, com acções de recolha de lixo nas praias.

Em Portugal, além das actividades deste sábado, 16 de Setembro, há muitas iniciativas que propõem continuar a recolha de lixo ao longo de toda a semana. Assim, se este fim-de-semana a chuva o desmotivar, não desista de dar esta importância ajuda.

O Dia Internacional de Limpeza Costeira procura sensibilizar comunidades locais para o impacto do seu comportamento nos mares e oceanos. O lixo marinho representa uma séria ameaça para a biodiversidade, para a saúde humana e para a economia

Como recorda a Comissão Europeia, cerca de 80% do lixo encontrado nos ecossistemas marinhos tem origem em actividades humanas em terra e apenas cerca de 20% provém de actividades directamente ligadas ao mar.

#EUBeachCleanUp

Um dos grandes núcleos de actividades está organizado à volta da Semana Europeia da Limpeza Costeira, com uma série de acções para limpar 32 praias por todo o país, ao longo de 13 km, com o apoio da Fundação Oceano Azul, Parlamento Europeu e Comissão Europeia.

As acções de limpezas costeiras e subaquáticas arrancam no sábado, com a acção “Limpar a Costa: da Trafaria à Fonte da Telha”. Desde 2019, relata a Fundação Oceano Azul, foram recolhidas em Portugal mais de 250 toneladas de lixo marinho, com o envolvimento de mais de 18 mil voluntários em 625 acções.

Foto PEDRO PINA / Fundação Oceano Azul

A lista completa de acções de limpeza pode ser consultada aqui, mas segue um apanhado das principais:

16 de Setembro: “Limpar a Costa: da Trafaria à Fonte da Telha”

- Acção de limpeza subaquática no Naufrágio Lidador - Angra do Heroísmo (Açores), 9h

Organização: Octopus Actividades Náuticas Lda

- Praia da Trafaria – Almada, 9h30

Organização: Brigada do Mar, EDA – Ensaios e diálogos associação, Planet Care Takers

- Praia Cabana do Pescador – Almada, 10h

Organização: Fundação Oceano Azul, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia com o apoio da Câmara de Almada

- Praia da Morena – Almada, 10h

Organização: Federação Nacional de Educação

Foto Tim Mossholder / Unsplash

- Praia de São João – Costa de Caparica, 10h

Após a acção de limpeza, terá lugar um almoço piquenique de confraternização - chapéu-de-sol e farnel individual são bem-vindos.

Organização: Zero

- Praia do Rei – Almada, 11h30

Organização: Ocean Patrol, com presença de influencers nacionais

- Praia do Bico da Areia (Praia do 2º Torrão) – Almada, às 16h30;

Organização: Câmara Municipal de Almada, Junta de Freguesia da Trafaria e as associações Brigada do Mar, Planet Caretakers, Novo Mundo, The Trash Traveler e Associação de Moradores 2º Torrão.

17 de Setembro

- Acção de limpeza subaquática na Praia do Creiro – Setúbal, às 9h;

Organização: Wind – Centro de Actividades de Montanha.

20 de Setembro

- Praia de Armação de Pêra

Organização: SOMAR e Centro de Ciência Viva de Lagos; Participação das Escolas de Silves pertencentes ao programa Educar para uma Geração Azul

22 de Setembro

- Cabo da Roca – Sintra, 16h;

Organização: Câmara Municipal de Sintra

23 de Setembro

- Praia de Ofir - Esposende, 10h;

Organização: Onda Magna Surf School

Reciclar é a Nossa Praia

A Novo Verde retoma a campanha “Reciclar é a Nossa Praia”, em parceria com a Sailors For The Sea Portugal (SFTSP), organizando acções de limpeza em dez concelhos ao longo da semana.

A campanha arranca também no sábado, em Cascais, Oeiras, Mafra e Sintra - os quatro concelhos da área de actuação da empresa intermunicipal Tratolixo. A Tratolixo vai reutilizar os resíduos recolhidos para a criação de uma peça de arte.

Além das acções de limpezas costeiras, a campanha “Reciclar é a nossa Praia” vai ter uma componente de literacia ambiental para os participantes da iniciativa, com actividades orientadas pelos biólogos marinhos da Sailors For The Sea que abordam questões importantes para a saúde dos oceanos.

Foto PEDRO PINA / Fundação Oceano Azul

16 de Setembro

- Praia de Carcavelos (Cascais) – das 13h30 às 17h

- Praia da Torre (Oeiras) – 13h30 às 17h

- Praia das Maçãs (Sintra) – das 13h30 às 17h

- Praia de Ribeira d'Ílhas (Ericeira) – das 13h30 às 17h

17 de Setembro

- Praia de Leça da Palmeira (Leça da Palmeira) – das 11h às 17h

19 de Setembro

- Praia da Foz do Arelho (Caldas da Rainha) – das 11h às 17h

20 de Setembro

- Praia de Sesimbra (Sesimbra) – das 11h às 17h

21 de Setembro

- Praia de São Torpes (Sines) – das 11h às 17h

22 de Setembro

- Praia da Falésia (Albufeira) – das 11h às 17h

23 de Setembro

- Praia de Monte Gordo (V. R. Santo António) – das 11h às 17h

The Trash Art Awards

O projecto The Trash Traveler, do activista alemão Andreas Noe (residente em Portugal), existe há quatro anos em Portugal e revela já ter envolvido mais de cinco mil pessoas, com “seis toneladas de plástico removidas da costa portuguesa e dois milhões de beatas de cigarro recolhidas”.

Para esta semana de limpezas costeiras, The Trash Traveler propõe uma dimensão criativa, convidando pessoas e ONG em Portugal e em todo o mundo para criar, no chão, uma peça de arte instantânea com os resíduos recolhidos nas operações de limpeza.

Foto The Trash Awards

Há prémios para as obras mais criativas (incluindo alguns especiais só para Portugal). As instruções estão no site The Trash Traveler.

Limpa a tua rua

A Associação Limpeza Urbana (ALU) sai das praias para as cidades e lança a campanha “Limpa a tua rua”, desafiando os cidadãos a organizarem ou a participarem em acções de limpeza nas suas comunidades locais.

A Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU) é uma rede que junta municípios - Abrantes, Águeda, Alvito, Amadora, Castelo Branco, Condeixa-a-Nova, Entroncamento, Estarreja, Funchal, Lagoa (Açores), Lagos, Loulé, Loures, Madalena, Mafra, Oeiras, Ponta Delgada, Santarém, Viana do Castelo e Vila Franca de Xira -, empresas municipais - AGERE (Braga), Cascais Ambiente e EMARP (Portimão) - e ainda as freguesias de Santo António e Estrela, em Lisboa.

Foto

Sob o mote “Porque a limpeza urbana depende de todos, todos os dias”, a ALU desafia os cidadãos a tomarem a iniciativa e organizarem eventos do género nas suas comunidades locais ou a participarem nas que estão previstas por outras entidades.