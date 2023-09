Ataque ucraniano a porto da Crimeia terá destruído dois navios russos

Imagens de satélite comercial mostram navio de desembarque e submarino danificados após ataque com mísseis a Sebastopol, cidade onde está ancorada a frota russa do mar Negro.

Um ataque ucraniano com mísseis aos estaleiros navais russos de Sebastopol, na Crimeia, causou graves danos a um grande navio de desembarque anfíbio e a um submarino russo, segundo revelam imagens de satélite comerciais divulgadas esta quinta-feira pela Reuters.

Na quarta-feira, Kiev disse que os dois navios estavam provavelmente irreparáveis após o ataque ucraniano antes do amanhecer na cidade portuária O Ministério da Defesa da Rússia confirmou o ataque, mas negou que as embarcações tivessem ficado inoperacionais, dizendo que voltariam em breve ao serviço.

“Foram infligidos danos consideráveis e podemos agora dizer que é muito provável que os navios não possam ser recuperados”, afirmou Andriy Yusov, porta-voz dos serviços secretos militares ucranianos, numa entrevista televisiva.

Imagens aéreas do estaleiro captadas pela empresa Black Sky no dia anterior e no dia do ataque de 13 de Setembro mostram que duas embarcações, estacionados na doca seca, estavam visivelmente danificados.

“As imagens de satélite publicadas a 12 de Setembro mostram um navio de desembarque da classe Ropuca e um submarino da classe Kilo na doca seca, e as imagens de satélite publicadas a 13 de Setembro mostram que o ataque com mísseis ucranianos destruiu provavelmente os dois navios”, escreveu o think tank norte-americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês) na sua análise diária ao conflito na Ucrânia.

A confirmar-se, será, segundo analistas militares, o maior ataque da guerra a Sebastopol, a cidade portuária da Crimeia onde está ancorada a frota russa do Mar Negro. A península ocupada ilegalmente pela Rússia desde 2014 voltou esta quinta-feira a estar na mira de Kiev: segundo as autoridades militares ucranianas, um ataque de drones atingiu os sistemas de defesa antiaérea russos perto da cidade de Yevpatoriya, no Oeste da Crimeia.

Uma fonte dos serviços secretos ucranianos disse à Reuters que o ataque destruiu um sistema de defesa antiaérea S-400 Triumf numa operação conjunta do Serviço de Segurança da Ucrânia e da Marinha.

Segundo a mesma fonte, os drones começaram por cegar o sistema de defesa antiaérea, atingindo o seu radar e antena, antes de serem disparados dois mísseis de cruzeiro Neptune, de fabrico ucraniano. A Ucrânia modificou o míssil antinavio Neptune para atacar alvos terrestres, segundo analistas militares.

Um vídeo a circular nas redes sociais mostrava fortes explosões e uma nuvem de fumo a subir no céu nocturno, iluminado por um incêndio. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a autenticidade do vídeo.