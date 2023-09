Onde há décadas ia nascer uma urbanização em Vila Franca agora crescem canaviais e mato

Fogo queimou vários hectares do terreno e relembrou ameaça para armazéns, casas, hotel, estação de tratamento e linha-férrea. Proprietário garante que faz limpezas em articulação com a autarquia.

Cobertos de mato e canaviais. É assim que estão grande parte dos terrenos da frente ribeirinha situada a norte da ponte de Vila Franca de Xira. A situação arrasta-se há anos, mas voltou a gerar muita preocupação quando um fogo de grandes dimensões, na tarde de 16 de Agosto, queimou vários hectares de mato naquela área e lançou extensas nuvens de fumo negro sobre a cidade e sobre o Tejo. Parte do mato, desvenda agora o resultado das chamas. Talvez não existissem esses vestígios, se aquelas terras, propriedade do Fundolis, onde na década de 1990 se previa que ia nascer uma urbanização, não estivessem abandonadas há décadas. Os bombeiros queixam-se do volume de vegetação que ali existe. Porém, o fundo imobiliário ligado ao grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) garante estar a cumprir com as limpezas anuais.