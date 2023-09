Obra da série Avestruzes Bailarinas de Paula Rego vai a leilão em Londres

Um painel da série Avestruzes Bailarinas do filme Fantasia de Walt Disney, de Paula Rego (1935-2022), vai a leilão a 13 de Outubro, em Londres, com uma base de licitação de 2,2 milhões de libras (2,5 milhões de euros), anunciou a Christie's.

É a primeira vez que este díptico de 1995, cujo título original é Dancing Ostriches from Walt Disney's Fantasia, vai a leilão. A estimativa da leiloeira é que possa atingir um valor máximo de 3,2 milhões de libras (3,7 milhões de euros).

A Christie's espera que a peça venha a "estabelecer um novo recorde em leilão" para esta que é uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas.

Inspirada no filme do realizador norte-americano Walt Disney, a série Avestruzes Bailarinas fez anteriormente parte da Colecção Saatchi. Composta por nove pinturas, foi criada para a exposição da Hayward Gallery Spellbound: Art and Film, em 1996, e tem sido exibida frequentemente nas últimas três décadas, nomeadamente na Tate Liverpool (1997), no Reino Unido, no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2007-08), em Madrid, Espanha, no Musée de l'Orangerie, em Paris, França (2018-19), e na Kestner Gesellschaft, em Hannover, na Alemanha (2022-23).

A obra estará exposta em Hong Kong de 19 a 20 de Setembro, e em Nova Iorque de 26 a 28 de Setembro, antes de ser exibida em Londres de 6 a 13 de Outubro, segundo a leiloeira.

Tessa Lord, directora interina do Departamento de Arte Contemporânea e Pós-Guerra da leiloeira em Londres, e Claudia Schurch, directora de vendas do leilão são citadas no comunicado: "Paula Rego é uma das artistas mais veneradas da sua geração. As suas composições oferecem um vislumbre de um mundo teatral, com as suas figuras a ocuparem o centro do palco, à medida que o drama se desenrola perante nós. A obra é um ícone da prática de Rego, captando as fábulas, as fantasias e as fricções da experiência feminina que estão na base da sua arte."

Em Julho de 2015, um quadro de Paula Rego no qual a pintora aludia à morte do marido, em 1988, foi arrematado num leilão em Londres por 1,6 milhões de euros, estabelecendo o recorde da artista portuguesa em leilão. Uma outra obra da autora, Looking Out (1997), um pastel sobre papel em suporte de alumínio, com estimativa entre 707 mil euros e 989 mil euros, foi arrematado no mesmo leilão por 1.360.941 euros.

Em Março de 2022 o quadro School for Little Witches, de Paula Rego, foi vendido por 415 mil libras (500 mil euros), num leilão em Londres, acima da estimativa da Christie's, leiloeira fundada em 1766.