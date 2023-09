Governo está “a ponderar” travão ao aumento das rendas

“Temos de procurar um ponto de equilíbrio que não desincentive os proprietários de colocarem as casas no mercado, nem crie situações de ruptura social”, explica António Costa.

Em 2024, poderá vir a ser aplicado um travão ao valor das rendas, à semelhança do que foi decidido para este ano. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, que admitiu que o seu executivo está a "ponderar" a hipótese. Mas antes, a medida terá de ser discutida com as associações de proprietários e inquilinos.

Neste momento, "estamos a ponderar, a falar com os parceiros sociais e depois definiremos" se será aplicado qualquer limite a este aumento, adiantou esta quarta-feira António Costa aos jornalistas. O primeiro-ministro viajou até ao Porto no âmbito de uma cerimónia de boas-vindas aos estudantes universitários da instituição, que decorreu no Jardim da Cordoaria.

Em 2022, o Governo definiu que as rendas só poderiam ser actualizadas num máximo de 2% (abaixo da actualização de 5,43% prevista, que tinha por base a inflação do ano anterior). Se não existir, uma vez mais, uma intervenção por parte do Governo, as rendas do próximo ano poderão subir 6,94%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O ano passado, num momento de grande incerteza, colocámos um travão ao aumento das rendas. Este ano, a inflação felizmente já está em queda, mas o valor da inflação estimada implicaria um grande aumento do valor das rendas", disse.

E continuou: "Neste momento, o Governo está a avaliar [a situação] e vai falar, obviamente, com associações de proprietários e inquilinos, e procurar encontrar qual é o valor que seja mais próximo possível daquilo que é a possibilidade das famílias, e também daquilo que é o valor fixado na lei."

De acordo com o chefe do Governo, actualmente está a ser ponderado "qual é o coeficiente de actualização do próximo ano", mas "ainda não está nada definido". "Temos de procurar um ponto de equilíbrio que não desincentive os proprietários de colocarem as casas no mercado nem crie situações de ruptura social", continuou.

Costa aponta dedo ao BCE

Já sobre as medidas de apoio às famílias com créditos à habitação, Costa diz estar à espera da decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre um possível novo aumento das taxas de juro. "Aguardamos pela decisão do BCE para que o Conselho de Ministros da próxima semana possa proceder a uma revisão da legislação que existe para apoiar as famílias que têm créditos à habitação", disse.

Em função do que for decidido, o executivo irá apresentar um diploma sobre o crédito à habitação. O objectivo é assegurar às famílias portuguesas "previsibilidade ao longo dos próximos anos e estabilidade". "Entendo mesmo que a política monetária que tem vindo a ser seguida é errada, mas é ao Banco Central Europeu que compete definir a política monetária", criticou.

Alojamento estudantil duplicará até 2026 "dê por onde der"

Na visita que realizou esta quarta-feira, Costa ficou a conhecer uma nova residência universitária no Porto, deixando claro que o objectivo é que o número de camas disponíveis para estudantes, a nível nacional, seja duplicado até ao final de 2026.

"O que está a ocorrer em todo o país é um investimento gigantesco em alojamento estudantil. Esta é uma das sete residências que só a Universidade do Porto tem em mãos. E o plano é, até ao final de 2026, duplicarmos o número de camas disponíveis", disse.

Seguro de que "nunca houve um investimento desta dimensão em alojamento estudantil", o chefe do Governo assume que tem "consciência de que, hoje, a maior barreira de acesso ao ensino superior para muitos estudantes deslocados é o custo do alojamento".

Antes de falar aos jornalistas, ao discursar na cerimónia de boas-vindas aos estudantes, o primeiro-ministro afirmava mesmo que "dê por onde der, é mesmo até essa data" que tem de ser atingindo este "objectivo tão desafiante que é multiplicar por dois o número de camas das residências universitárias".

Nesse mesmo discurso, o chefe do Governo lembrou que o Plano Nacional de Alojamento Estudantil, lançado em 2019 — e que pretende duplicar o número de camas em residências públicas —, está a ser cumprido com recurso a verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o que implica algumas regras. "O PRR tem uma enorme virtude: não só disponibilizou as verbas que não existiam para executar este plano de alojamento, como impõe uma data limite. Só paga as obras que estiverem concluídas até à meia-noite de 31 de Dezembro de 2026", explicou. Com Lusa