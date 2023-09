Vídeo partilhado na Internet mostra prédio a desabar depois do sismo em Marrocos?

O vídeo

Um vídeo que mostra o desmoronamento de um edifício, alegadamente, em Marraquexe tem-se tornado viral nas redes sociais, depois do sismo que atingiu Marrocos na passada sexta-feira. Nas várias partilhas, escreve-se que a destruição do edifício de três andares é consequência do terramoto de magnitude 7 na escala de Richter que sacudiu as montanhas do Atlas a 8 de Setembro.

Horrific moment of collapse of a house caught on security camera #earthquake at #Morocco in the region of #Marrakech



Pray for Morocco ???? ????#moroccoearthquake pic.twitter.com/jgmHyo1wqi — • (@Al__Quraan) September 9, 2023

As imagens, amplamente partilhadas nas redes sociais, mostram um edifício de três andares a desabar sobre si mesmo, gerando uma grande nuvem de poeira. No mesmo vídeo não se vê outros edifícios a ruir nem se consegue perceber o que provoca a queda do prédio.

Só a versão do vídeo publicada pela página de X (antigo Twitter) @al_quraan, a 9 de Setembro, foi vista por 96,5 mil utilizadores. No entanto, o número será exponencialmente maior, tendo em conta que o vídeo foi partilhado noutras redes sociais, como o Facebook e o Instagram.

Na mesma publicação, porém, alguns utilizadores alegam tratar-se de um vídeo antigo que em nada tem que ver com o sismo de Marrocos.

O sismo da última sexta-feira — que chegou a ser sentido em Portugal e Espanha — é o mais mortífero dos últimos 60 anos em Marrocos, tendo provocado a morte de cerca de 2500 pessoas, 1452 das quais na província de Al Haouz. O número de feridos ultrapassa os 2400.

Os factos

As imagens do desabamento do edifício que têm sido partilhadas nas redes sociais nos últimos dias não são recentes nem estão relacionadas com o sismo de Marrocos. Na verdade, a queda do edifício não aconteceu sequer em Marraquexe, mas sim em Casablanca, outra cidade de Marrocos.

O vídeo remonta a 27 de Dezembro de 2022 e foi partilhado pelo site de notícias Morocco World News (MWN), no Facebook. O edifício de três andares que desaba nas imagens estava situado no bairro de Hay Mohammadi, em Casablanca. Segundo a publicação da MWN, o desabamento não causou feridos.

A agência Reuters, sobre o mesmo vídeo, escreveu que terá sido partilhado pela primeira vez no dia 27 de Dezembro pela conta de Facebook Machahid24.

Veredicto

O vídeo que mostra o desabamento de um edifício de três andares e que tem sido partilhado nas redes sociais como sendo consequência do sismo que atingiu Marrocos não está, de forma alguma, ligado ao desastre natural de 8 de Setembro.

Trata-se, na verdade, da queda de um edifício que ocorreu em Dezembro do ano passado em Marrocos, não em Marraquexe, mas em Casablanca. Ou seja, a publicação é falsa.