Bebé de um ano encontrado morto dentro de carro em campus de faculdade em Almada

Não se sabe o que terá provocado a morte do bebé, nem quanto tempo terá passado no interior do veículo.

Um bebé de um ano foi encontrado morto dentro de um carro no estacionamento da Faculdade de Ciências e Tecnologias, em Almada. Segundo fonte do comando territorial de Setúbal da GNR, o bebé terá sido encontrado por um familiar no interior do veículo.

Não se conhecem as circunstâncias da morte do bebé, nem quanto tempo terá passado no interior do carro até ser encontrado.

Segundo escreve o JN, o óbito foi confirmado no local por uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Garcia da Orta e a PJ de Setúbal está a investigar o caso.