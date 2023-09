Polícia espanhola detém homem por assédio a uma jornalista em directo

As imagens deixaram o momento registado: enquanto uma jornalista fazia um directo sobre um assalto a uma loja de conveniência em Madrid, um homem aproximou-se e tocou-lhe no rabo, acabando por ser detido horas mais tarde pelas autoridades espanholas.

O toque aconteceu ainda antes de ser proferida qualquer palavra. "De que canal são?", perguntou depois, ainda ao lado da jornalista.

A repórter, visivelmente desconfortável com a situação, explicou que estavam em directo e pediu-lhe que a deixasse trabalhar. Do estúdio, o pivot pergunta-lhe se o homem acabou mesmo de lhe "tocar no rabo". Envergonhada, a jornalista Isabel Balado do programa ​En Boca de Todos, do canal Cuatro​, admite que sim. "Por muito que nos queiras perguntar de que canal somos, tens mesmo de me tocar no rabo?", questiona a jornalista a certo ponto.

Nessa altura, o homem, que de acordo com o El País ​tem nacionalidade romena e 25 anos, negou o acto de assédio, mas antes de se afastar, passou a mão sobre a cabeça da repórter "de uma forma condescendente", descreve o mesmo jornal.

​O directo continuou e, uns minutos mais tarde, Isabel Balado deu conta de que o agressor estava a fazer o mesmo a outras mulheres de quem se aproximava na rua.

Foi a partir dos estúdios da Mediaset, grupo a que pertence o canal Cuatro, que os responsáveis pelo programa contactaram a polícia para dar conta da ocorrência. As autoridades chegaram em poucos minutos e o homem foi detido.

A agressão aconteceu na praça de Tirso de Molina, quando a estação televisiva dava a notícia de um assalto a um estabelecimento comercial que aconteceu no passado domingo. Nas redes sociais têm sido publicadas várias mensagens sobre o tema, desde o vídeo da detenção a mensagens de apoio à jornalista.

A ministra da Igualdade espanhola Irene Montero escreveu no Twitter (agora X) que "o que até agora era 'normal' já não é". "#SeAcabó (Acabou-se, em português) é o grito do nosso país para garantir o direito à liberdade sexual de todas as mulheres. Os toques não consentidos são violência sexual e dizemos chega à impunidade", acrescentou, referindo-se na hashtag ao movimento de apoio criado depois do beijo não consentido de Luis Rubiales à jogadora Jenni Hermoso, na final do Mundial de futebol feminino.

O director do programa ​En Boca de Todos também usou o Twitter para mostrar o seu apoio: "Este personagem já está detido. Que caia sobre ele todo o peso da lei e que o mundo saiba que actos como este não podem passar impunes".