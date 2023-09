Como é que se volta à rotina com o regresso às aulas? O caso de Letícia e os conselhos dos especialistas

Peritos dizem que o regresso à aulas é difícil pelo medo do desconhecido. São precisas três semanas para entrar na rotina. Uma mãe de dois filhos, um com necessidades especiais, fala sobre o seu caso.

Letícia Fernandes queria adiar por um ano a entrada na escola primária do filho mais novo. Guilherme tem trissomia 21, tem necessidades especiais e foi diagnosticado com hiperactividade e défice de atenção. Depois de ouvir a opinião dos médicos, terapeutas e psicólogos que acompanham o menino de seis anos, Letícia decidiu matriculá-lo no 1.º ciclo porque “seria apenas adiar o inevitável”. Quando conseguiu tirar a fralda ao filho ao longo do último ano, tornando-o mais autónomo nas tarefas de higiene pessoal, respirou de alívio. Mal sabia Letícia que “isso era um problema muito pequeno no meio do que aí vinha”.