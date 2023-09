P24. Abrigos a céu aberto, falta de comida. As primeiras horas após o sismo em Marrocos

Na noite de sexta-feira, um terramoto com magnitude de 6,8 na escala de Richter atingiu Marrocos, fazendo mais de 2 mil mortos.

Foi o sismo mais violento dos últimos 120 anos em Marrocos e o mais mortal dos últimos 60. Muitas vítimas estarão ainda por contabilizar.

Com epicentro a 70 quilómetros a sul de Marraquexe e a 18 km de profundidade, o abalo sentiu-se com maior intensidade nas montanhas do Alto Atlas.

Os jornalistas do Público Renata Monteiro e Tiago Bernardo Lopes estavam no norte do país quando o sismo aconteceu. Testemunharam o abalo e percorreram, no último fim-de-semana, as áreas mais afectadas pelo sismo.

Neste episódio, ouvimos o testemunho de Renata Monteiro, a partir de Marrocos.

