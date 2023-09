Três mulheres morrem em acidente rodoviário em Ponte de Sor

Um acidente, na manhã desta segunda-feira, fez três mortos, em Ponte de Sor. Uma das vítimas, uma mulher de 63 anos, ainda foi transportada para o hospital, mas acabaria por morrer.

As outras duas vítimas mortais, cujo óbito foi declarado no local do acidente, também são mulheres e tinham 82 e 69 anos, adiantou a mesma fonte, corrigindo a informação inicialmente avançada pela Protecção Civil à Lusa, de que ambas teriam 70 anos.

Segundo a fonte da GNR, as três mulheres, todas residentes no concelho de Ponte de Sor, seguiam no automóvel envolvido na colisão frontal com uma carrinha pick-up. O condutor e único ocupante da carrinha sofreu ferimentos ligeiros e também foi transportado para as urgências do Hospital de Abrantes

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Alto Alentejo, o acidente, para o qual foi dado alerta às 6h29, ocorreu ao quilómetro 464 da Estrada Nacional (EN) 2, junto a Montargil, concelho de Ponte de Sor.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Ponte de Sor e Mora, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de 27 operacionais, apoiados por 11 veículos incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e uma ambulância de suporte básico de vida (SIV).