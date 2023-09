Noite ao relento e destroços nas ruas. Marraquexe 24 horas depois do sismo

Até à noite de sábado, foram contabilizadas mais de 2.000 mortes na sequência do sismo em Marrocos, de acordo com o Ministério do Interior do país. Há mais de 2.059 feridos, dos quais 1404 estão em estado crítico.

Al Haouz, a sul de Marraquexe, é a província com mais vítimas, com 394 mortes. Marraquexe é uma das localidades mais atingidas pelo abalo, com vários edifícios colapsados no centro histórico, património mundial da UNESCO.

No território português, segundo o IPMA, o sismo foi sentido entre Torres Vedras e Faro.

