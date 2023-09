Queda de granizo custou a produtor de Valpaços mais de metade da produção

O ano rendera “imenso”, as videiras estavam carregadinhas e parecia que 2023 seria “um ano fantástico”. A campanha começara a 25 de Agosto e os brancos já estavam vindimados. Mais uma semana e seriam apanhadas as primeiras castas tintas – as mais precoces, as outras ficariam para meados deste mês. Mas o granizo do tamanho “de bolas de pingue-pongue” que caiu em Valpaços, Trás-os-Montes, no último fim-de-semana, deitou por terra quase toda a produção de tintos no Casal de Valle Pradinhos.

