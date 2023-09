César aconselha “muita paciência” ao Governo na busca de estabilidade com Belém e AR

No encerramento da Academia Socialista, o presidente do PS criticou o PSD por ser “salta-pocinhas” nas propostas e se limitar a apontar um “monte negro” de problemas do país sem ajudar a resolvê-los.

Falava para 80 jovens, mas os recados que o presidente do PS, Carlos César, deixou neste domingo, no encerramento da Academia Socialista que decorreu nos últimos cinco dias em Évora, foram mais para o PS e o Governo e, claro, também para o PSD. "Não se governa sozinho em parte alguma; é preciso ter consciência disso e humildade suficiente para isso", avisou o presidente socialista.

"O PS sabe que, sendo a estabilidade um valor de confiança e de credibilidade do país, tem de, com muita paciência, com muita paciência, continuar a procurar essa estabilidade, inclusive no plano institucional, e, desde logo, nas relações entre os órgãos de soberania", acrescentou Carlos César, no que pareceu uma tentativa de encerrar uma semana de conflito latente entre o primeiro-ministro e o Presidente da República por causa de fugas de informação sobre o conteúdo do Conselho de Estado. "É esse o nosso desejo e é para isso que devemos também continuar a trabalhar", fez ainda questão de reforçar.

Mas estes não foram os únicos recados ao PS e ao Governo. Antes, Carlos César defendera ser "fundamental procurar consensos e cuidar do aprofundamento da nossa arquitectura institucional, investir na qualidade de representação e representatividade, dos mecanismos de participação, a agilizar os processos de decisão e a tornar a administração mais próxima e amiga dos portugueses".

O presidente do partido lembrou que "o PS não é o dono do país nem o único a ter as melhores ideias ou a ter sempre as boas ideias" e, por isso, deve procurar os "contributos" dentro e fora do país, noutros sectores de opinião, nos outros partidos e nos cidadãos.

Elencando longamente o que classificou de "bons resultados" da governação do PS, desde a redução do desemprego à diminuição dos impostos, passando pela execução de fundos europeus, a redução da dívida, os acordos de concertação social ou até dos indicados do sistema educativo, Carlos César lamentou que o PSD nunca reconheça que uma outra medida correu bem.

Apesar de salientar que tem "simpatia pessoal" por Luís Montenegro, lamenta a "negação constante e a gritaria" com que o líder social-democrata se refere ao Governo. Uma atitude que justifica com o facto de o presidente do PSD precisar de mostrar que "sobrevive no seu partido, que fala mais alto que Rui Rio e outros partidos da direita e para mostrar que o PSD não engorda com o que de bom acontece no país". "E dá-lhe mais jeito vender Portugal como se fosse um monte negro de problemas", ironizou Carlos César.