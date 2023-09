Djamila Ribeiro: “Nós, feministas negras, também somos sujeitos políticos”

Djamila Ribeiro é, no Brasil, o nome próprio para uma área de estudos e simultaneamente de intervenção política que se chama “feminismo negro”, resultante de uma extensão dos Cultural studies (os Black cultural studies) às questões da “raça” na sua intersecção com o feminismo. Como é fácil depreender, o feminismo negro nasceu tardiamente (anos 70, nos Estados Unidos), impulsionado pelas feministas afro-americanas. Uma “Conversa com Djamila Ribeiro”, que teve lugar na Gulbenkian, em Lisboa, no final de Junho, atraiu uma multidão e revelou-nos uma “estrela” da vida política e cultural brasileira.

