Declaração conjunta do G20 evita condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou este sábado um consenso no G20 sobre a declaração final da cimeira de Nova Deli, que deixou de fora, como já era esperado, a condenação da Rússia pela invasão da Ucrânia.

O consenso anunciado pelo chefe de Governo da Índia, logo no primeiro dia da cimeira, acabou por constituir uma surpresa tendo em conta as divisões no grupo em relação em como abordar, no documento, a guerra na Ucrânia.

“Apelamos a todos os Estados para que defendam os princípios do direito internacional, incluindo a integridade territorial e a soberania, o direito humanitário internacional e o sistema multilateral que salvaguarda a paz e a estabilidade”, lê-se na declaração.

“Congratulamo-nos com todas as iniciativas relevantes e construtivas que apoiam uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia”, refere o documento, acrescentando: “A utilização ou ameaça de utilização de armas nucleares é inadmissível”.

A declaração apelou igualmente a que seja retomado o acordo do mar Negro para a exportação de cereais, abandonado por Moscovo em Julho devido ao que considerou ser o incumprimento das suas exigências de que fosse implementado um acordo paralelo que flexibilizasse as regras para as suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes.

“Com base no trabalho árduo de todas as equipas, chegámos a um consenso sobre a Declaração da Cimeira dos Líderes do G20. Anuncio a adopção desta declaração”, disse Narendra Modi perante os líderes mundiais presentes em Nova Deli, incluindo o Presidente dos EUA, Joe Biden, mas sem a presença dos chefes de Estado da China e da Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin, respectivamente.

Guerra na Ucrânia à parte, a declaração final refere também que o grupo concordou em abordar as vulnerabilidades da dívida nos países de baixo e médio rendimento de uma forma eficaz, abrangente e sistemática”, mas não apresentou qualquer novo plano de acção.

Os países do G20 comprometeram-se ainda a reforçar e a reformar os bancos multilaterais de desenvolvimento e aceitaram a proposta para uma regulamentação mais rigorosa das criptomoedas.

No que à emergência climática diz respeito, houve consenso de que o mundo necessita de um total de quatro biliões de dólares (3,7 biliões de euros) anuais para financiar a transição energética.

A declaração apelou à aceleração dos esforços no sentido de uma redução gradual da produção de energia a carvão, mas afirmou que tal deve ser feito “de acordo com as circunstâncias nacionais e reconhecendo a necessidade de apoio a transições justas”.