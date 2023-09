Com nova goleada, Benfica fica à porta da Champions feminina

Ao contrário do que tinha acontecido no jogo das meias-finais, neste sábado a muralha erguida pelo SFK Riga cedeu quase à primeira ameaça adversária. As campeãs da Letónia não tiveram argumentos para contrariar o favoritismo do Benfica, que voltou a vencer por uma ampla margem (4-0) e assim garantiu a presença na segunda e derradeira fase de qualificação para a Liga dos Campeões.

Com o Centro de Estágios do Seixal a servir de palco para este grupo 6 da primeira ronda de apuramento, o Benfica entrou em campo com a noção de que o SFK Riga tinha eliminado o bem mais poderoso BIIK Shymkent, do Cazaquistão, com um 1-0 construído praticamente no único remate à baliza contrária. Por isso, quanto mais cedo intranquilizasse o rival, deixando-o em desvantagem no marcador, mais perto estaria de alcançar o sucesso.

E foi o que sucedeu. Num jogo de sentido único, as “encarnados” tomaram conta do meio-campo ofensivo desde o primeiro instante e inauguraram o marcador logo aos 3’. por Kika Nazareth. Aos 7’, a criativa do Benfica bisou, de cabeça, após uma excelente jogada colectiva com um cruzamento perfeito do lado direito. E aos 21’ as campeãs portuguesas já ganhavam por 4-0, graças a dois lances de inspiração: um primeiro chapéu de Andrea Falcón, um segundo de Andreia Norton.

Com este resultado ao intervalo, o segundo tempo passou a ser uma mera formalidade. O Benfica manteve o controlo das operações, construiu um caudal tremendo de oportunidades para ampliar ainda mais o marcador, mas não foi eficaz na finalização e os números mantiveram-se até ao final.

Graças a este triunfo, o Benfica junta-se agora a outras 23 equipas na segunda fase de qualificação, sendo que o sorteio está marcado para 15 de Setembro, em Nyon. A primeira mão da eliminatória decorre a 10/11 de Outubro e a segunda a 18/19.