A swinging art de Ruy Leitão

Era um dos três filhos da pintora Menez, membro da segunda geração de uma família que ainda hoje mantém uma ligação profunda com o meio das artes. Sofreu um destino trágico, nunca completamente elucidado, e tem sido quase impossível desligar o nome de Ruy Leitão (1949-1976) deste facto, que ensombra a sua memória e a sua obra. Teve poucas exposições em Portugal, quase sempre organizadas pelo Centro de Arte Manuel de Brito (CAMB) ou pela Galeria 111, ambos em Lisboa. A última grande exposição individual foi em 2004, no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. Merecia mais e melhor reconhecimento, inclusive internacional. Volta a ser o CAMB a organizar uma exposição sua: a antológica Ruy Leitão, com Alegria, que podemos ver até ao fim do ano.

