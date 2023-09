Neste concurso para preguiçosos, ganha quem ficar mais tempo deitado

O concurso já é conhecido no Montenegro e tem como objectivo eleger o "cidadão mais preguiçoso" do ano. Nesta edição, são sete os concorrentes deitados em tapetes que disputam o cobiçado título. Chegaram à final depois de terem superado o recorde anterior de 117 horas do concurso satírico que acontece todos os anos numa estância de férias no Norte do país.

O recorde foi estabelecido na estância balnear de Brezna, na edição anterior, mas quando o torneio deste ano chegou ao 20.º dia, esta quinta-feira, dia 7 de Setembro, os concorrentes que se mantiveram deitados mostraram-se determinados a continuar assim.

"Sentimo-nos todos bem, óptimos, não há problemas de saúde, estão a mimar-nos, tudo o que temos de fazer é ficar deitados", afirmou o campeão de 2021, Dubravka Aksic, 38 anos.

Radonja Blagojevic, que organiza o concurso e proprietária da estância de férias, explica que a competição foi lançada no pequeno país dos Balcãs há 12 anos para ridicularizar um mito popular que rotula os montenegrinos de preguiçosos.

Este ano, explica Radonja, participaram 21 pessoas. Os sete que chegaram à final estiveram, até à data, deitados mais de 460 horas.

Segundo as regras, estar de pé ou sentado é considerado uma violação e motivo de desqualificação imediata, mas os participantes podem ter dez minutos de oito em oito horas para ir à casa de banho. A par disto, podem comer e beber e estar a ler e a utilizar telemóveis e computadores portáteis.

Filip Knezevic, que veio da cidade de Mojkovac para participar no concurso pela primeira vez, disse estar confiante na vitória e na conquista do prémio de mil euros.

"Temos tudo o que precisamos aqui, a companhia é fantástica, o tempo passa depressa", comentou o jovem de 23 anos.