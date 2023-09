Misericórdia de Idanha deita à rua subsídio de 602 mil euros para projecto turístico

A autoridade de gestão do Programa Operacional Regional do Centro revogou, no final de Maio, a decisão aprovada em 2018 de financiar um projecto turístico da Misericórdia de Idanha-a-Nova em cerca de um milhão de euros. Motivo: incumprimento de obrigações assumidas pela instituição, nomeadamente no que respeita ao prazo de execução das obras, que deveriam ter sido concluídas em Junho de 2019 e ainda estão por finalizar.

