Podcast do Encontro de Leituras: Via Ápia, de Geovani Martins

No Encontro de Leituras de Março, leitores do PÚBLICO e da Folha de S.Paulo conversaram com o escritor brasileiro Geovani Martins. Siga o podcast nas aplicações.

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

O convidado do 28.º Encontro do Leituras, que aconteceu a 14 de Março, foi o escritor brasileiro Geovani Martins, para uma conversa sobre o seu romance Via Ápia.

O livro, que recebeu no ano passado o Prémio da Associação Paulista dos Críticos de Artes (APCA) para melhor romance, tem o nome de uma das ruas mais movimentadas da Rocinha, no Rio de Janeiro, e nele acompanhamos o quotidiano de cinco rapazes que vivem naquela comunidade.

O Encontro de Leituras é moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Eduardo Sombini, jornalista da Ilustríssima, o caderno de cultura da Folha de S. Paulo.

