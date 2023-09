Maia Blues Fest quer “atrair gente cada vez mais jovem para o blues”

Quinta edição do festival começa sexta-feira com os portugueses The Smokestackers e fecha no domingo com bluegrass e uma experiência para atrair jovens para o blues.

São três dias de música e desta vez começa uns dias mais cedo do que em 2022. É o regresso do Maia Blues Fest, promovido pelo pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Maia e produzido pela Trovas Soltas, que tem início na próxima sexta-feira e se prolonga até domingo, com um total de seis concertos. Tem, como é habitual, entrada livre (limitada à capacidade do espaço) e realiza-se no Auditório Exterior do Fórum da Maia, o mesmo local que viu nascer a primeira edição, em 2019. Esta é a quinta.