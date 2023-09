Marcelo Rebelo de Sousa une-se às vozes que pedem mudança de regras no Douro

Presidente da República uniu a sua às vozes que têm vindo a reclamar uma reforma regulamentar urgente na região vitivinícola do Douro. As suas palavras, na Vindouro, já chegaram a publicações lá fora.

"Presidente português apoia reforma regulamentar urgente do Douro". Marcelo Rebelo de Sousa esteve na mais antiga feira de vinhos do Douro na última quinta-feira, falou sobre o elefante na sala — os problemas que, nas suas palavras, "estrangulam financeiramente a produção" de vinho na região — e a sua intervenção já é notícia lá fora.

"A última vez que foi definido em regras de direito aquilo que é a região do Douro em termos de demarcação foi há cerca de 100 anos" e depois disso existiram "ajustes" e "retoques" que não impediram que produtores e sobretudo viticultores chegassem à situação aflitiva que vivem hoje, notou o Presidente da República num almoço em São João da Pesqueira, à margem da 21.ª Vindouro, que decorreu no último fim-de-semana.

Segundo o jornal Eco, falando do abaixo-assinado "O Douro merece melhor", lançado em Julho e assinado por vários nomes dos "grandes" da região, no mesmo almoço, Marcelo comentou: “Já recolheu mais de um milhar de assinaturas, para olhar para a situação e ver o que é que se pode fazer em termos de regulamentação para ajustar à realidade de hoje e de amanhã.”

A discussão, considerou, é do interesse dos portugueses e "do interesse de Portugal". Um acordo serviria em primeira análise quem cultiva a vinha: "Poderia dar um começo de resposta a uma realidade que conhecem, até porque vários entre vós cultivam as duas formas de expressão de riqueza vitivinícola: o vinho do Porto e o vinho do Douro". E esse "consenso" seria "bom para os produtores, todos eles", insistiu.

A propósito de uma solução para a região, o Presidente da República disse ainda ser importante "estabilizar o acordo" que permitiu dar nova vida à Casa do Douro, hoje gerida de forma privada pela Federação Renovação Douro. "Não pode mudar o Governo e mudar o estatuto da Casa do Douro. Ou mudar a maioria parlamentar e mudar o estatuto da Casa do Douro", comentou Marcelo.

Marcelo Rebelo de Sousa não se limitou a abordar o tema da Casa do Douro ou o tema da justa remuneração dos viticultores pela uva ou a questão de a mesma uva ser paga a valores diferentes consoante vai para a produção de vinho do Porto ou de vinho tranquilo (com Denominação de Origem "Douro"). Numa outra intervenção, em directo para as câmaras de televisão, o Presidente falou também do "problema de trazer uva de fora da região", "uvas que são exteriores e que representam fazer um vinho diferente, que exige talvez uma legislação para ficar claro aquilo que é vinho do Porto e aquilo que é DOC Douro".

No mesmo directo, o Presidente falou ainda sobre o "empenho nacional" e dos "autarcas" da região, "que [com o que] vende em termos de vinho do Porto contribui para cerca de 40% ou mais de 40% das exportações portuguesas". "Naquilo que é vinho DOC Douro, no peso global das exportações de vinho de Portugal, vai acima daquilo que tem sido a evolução com altos e baixos do vinho do Porto. Portanto, estamos perante aquilo que é verdadeiramente um trunfo de exportação do país", vaticinou.

Esta terça-feira, o tema e as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa chegaram à revista especializada The Drinks Business, numa notícia assim titulada: "Portuguese president endorses urgent Douro regulation reform" ("Presidente português apoia reforma regulamentar urgente do Douro").

No texto assinado por Eloise Feilden, a editora daquela publicação para a Ásia, para além de traduzidas as palavras do Presidente da República, é publicada versão em inglês, e integral, do texto do abaixo-assinado "O Douro merece melhor", cujo enfoque é a sustentabilidade socioeconómica dos viticultores, mas também a sobrevivência das empresas e dos seus vinhos, cá mas sobretudo lá fora. É o imbróglio da mais antiga região demarcada do mundo a começar a correr mundo.

Por cá, e já esta quarta-feira, quatro adegas cooperativas da região fizeram saber o que vão pedir uma audiência urgente à ministra da Agricultura para reclamar soluções rápidas que permitam aos pequenos e médios produtores do Douro venderem as suas uvas a um preço justo.