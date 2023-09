Há cursos grátis em universidades de todo o país ao abrigo do PRR

Cursos de formação avançada em diferentes áreas, online, presenciais ou mistos, em vários pontos do país. As candidaturas a estas formações grátis ao abrigo do PRR estão a decorrer.

Tens 23 anos ou mais e gostavas de continuar a estudar? Há um conjunto de cursos grátis - de licenciaturas a pós-graduações ou cursos de formação avançada - em faculdades de todo o país. A iniciativa é apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No caso dos cursos grátis (ou onde há um reembolso total ou quase total da propina) que o P3 encontrou, as regras de candidatura são diferentes das de uma licenciatura ou outro ciclo do ensino superior. Nas formações avançadas ao abrigo do PRR o processo acontece através de uma manifestação de interesse e não implica quaisquer exames ou provas. A manifestação de interesse é feita online - depois, deverás receber um email da faculdade a comunicar se foste aceite.

Alguns critérios para a escolha dos candidatos são o nível de qualificação (têm prioridade as pessoas com menor nível de ensino), a idade (sendo que o programa privilegia as pessoas mais velhas) e a situação face ao emprego (desempregados privilegiam de melhor qualificação).

A ideia é aumentar “a participação dos jovens no ensino superior”, contribuir para “a graduação da população” e ainda aumentar “a investigação e desenvolvimento em Portugal”, explica a Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) no site da iniciativa.

Alguns exemplos de cursos grátis

Há cursos para todos os gostos. Alguns são completamente grátis; noutros tens de pagar o valor das propinas e depois candidatar-te à bolsa PRR. Dependendo dos casos, a bolsa suporta a totalidade ou uma percentagem do valor total das propinas (e há um número de bolsas estabelecido para cada curso).

Podes encontrar estas informações online, nos diferentes sites da oferta formativa de cada instituição de ensino superior. Eis alguns exemplos de cursos grátis.