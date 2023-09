O que esperar de uma rede nacional de teatros?

Advertência (não despicienda): as programações enquadradas na rede de teatros (RTCP) criada em 2021 não deverão reduzir-se a um modelo, receita ou abordagem únicos, predefinidos, rígidos e decalcáveis que seja indiferente aos espaços, comunidades, necessidades e expectativas atinentes a cada realidade sociocultural. Isso é precisamente aquilo que não se espera de uma rede cultural de âmbito nacional. Uma eventual homogeneização de conteúdos e práticas não contribuirá para a afirmação das subjectividades, da dimensão idiossincrática e da diversidade, e para preservar o lugar conferido ao risco.

Assim, não obstante a tutela ter, legítima e oportunamente, enunciado vários princípios gerais que, numa lógica de serviço público, os planos de programação têm de prever para beneficiar de financiamento estatal, o que deve subjazer às propostas apresentadas à RTCP é, em primeiro lugar e acima de tudo, a singularidade, pertinência e urgência de uma leitura e visão estratégica para um território-comunidade, bem como o seu potencial para inventar futuros. Seis ideias-âncora sustentarão, em última análise, uma programação cultural e artística sólida e coerente: criatividade, imersividade, colaboração, mediação, inclusão-participação e visionarismo.

Daí que o desafio maior dos programadores (e também dos júris das suas candidaturas à rede) seja precisamente o de cruzar e conciliar duas visões complementares: emanado do Estado central, um corpus de directrizes e requisitos gerais, transversal às diversas propostas, como argamassa comum; e, a nível local, as diferentes escalas, recursos, identidades e especializações dos equipamentos, aliados às especificidades, matizes e nuances territoriais e comunitários. Para assim se construírem sínteses-balanços culturais consistentes, em doses e combinações plurais, pois é sempre disso que se trata.

Têm sido debatidas, precisamente, as características dos planos a submeter à Direcção-Geral das Artes no âmbito desta nova rede cultural, falando-se de disposições que desvalorizariam e/ou excluiriam das candidaturas determinados universos/quadrantes artísticos, o que não corresponde, de todo, à realidade e seria sinónimo de uma política de gosto com a qual uma tutela da cultura não pode pactuar. A regulamentação preconiza que as actividades e projectos não podem ter uma “natureza exclusivamente comercial” (itálico nosso) – o que não invalida a inserção desta vertente desde que não totalize/esgote a proposta global –, sendo exigida, sim, uma “programação artística pluridisciplinar” pautada pelas ideias de diversidade e transversalidade.

Numa visão panorâmica, há que atentar em duas realidades, paralelas, em curso. Por um lado, no facto de o advento da RTCP estar, de alguma forma, a contribuir gradualmente para uma maior legitimação, capacitação (a qualificação afigura-se aqui fundamental), visibilidade e valoração pública da figura e função do director artístico/programador. Por outro, assiste-se ao aprofundamento de um movimento, encetado sobretudo a partir das últimas duas décadas – e que não é novo para um núcleo restrito de profissionais com trajectos já mais maturados e reconhecidos –, de progressiva viragem na mundividência, processos de trabalho (critérios decisórios, estratégias, planeamento, teias relacionais, dinâmicas empáticas e lógicas colaborativas), relação com o espaço mediático, validação, empoderamento e afirmação do programador enquanto player no ecossistema cultural e artístico.

Estas duas tendências interligadas acarretam que o seu pensamento-acção prime por um cunho crescentemente autoral e que ele persiga uma maior autonomia, afinação e ousadia do seu radar, propiciando também um escrutínio social, institucional e político acrescido do seu trabalho. De modo ainda desigual e lento, e não generalizado, têm vindo, de facto, a verificar-se maiores níveis de filtragem e selectividade na arquitectura dos projectos, bem como de antecedência temporal no fecho das grelhas programáticas, não só para efectivar posicionamentos estratégicos de antecipação e/ou exclusividade artísticos, como para corresponder aos prazos definidos pela DGArtes.

A música e algum teatro e dança clássicos conviverão com uma maior representatividade da dança e teatro contemporâneos

Um planeamento mais atempado e criterioso, aliado aos limites dos recursos orçamentais e dos calendários de ocupação dos equipamentos – e também à profusão e heterogeneidade de projectos artísticos (com primazia para a música) existentes em Portugal –, produzem repercussões e reacções diversas no ecossistema cultural, derivadas da natural dinâmica de selecção/não inclusão artística própria deste milieu, reflectindo-se no ambiente relacional entre programadores e agentes, promotores e criadores/intérpretes. Daí que, em tempos de transição e mudança, seja importante um esforço de adaptação de todas as partes envolvidas e um incremento do seu diálogo e concertação, sobretudo no que toca aos timings de definição quer dos lançamentos e circulação de obras, quer das agendas de programação.

A própria DGArtes prevê, como é seu apanágio, alguma flexibilidade em relação a eventuais revisões e reformulações, a posteriori, por parte das entidades, dos planos inicialmente propostos à RTCP (pensando, por exemplo, na música, segmento de menor previsibilidade), desde que essas alterações não anulem/deturpem os pressupostos basilares que conduziram à atribuição do apoio financeiro.

O programador depara-se, hoje, com uma vasta panóplia de opções estratégicas e cenários para a urdidura do seu projecto: da aposta em variadas camadas do heteróclito mainstream à apresentação de propostas para públicos de nicho; da replicação de formatos de “eficácia já testada” ao regular acompanhamento e apoio ao percurso evolutivo de determinados criadores (emergentes ou não); do enfoque em quadrantes artísticos conectados com a identidade do seu equipamento à inscrição em lógicas de circulação nacional para difusão de novas obras; dos acolhimentos às encomendas/co-produções; da criação de ciclos e focos temáticos à reposição de espectáculos icónicos; etc..

Uma rede nacional de teatros e um programa de apoio financeiro associado densificam e expandem as potencialidades criativas e impactos transformadores destas modalidades, mas também as questionam, desconstroem e reinventam, contribuindo para um refrescamento e pluralização do tecido cultural. Isto assume, aliás, particular acuidade quando se analisa, por exemplo, o destaque conferido às diferentes áreas artísticas nas programações. A visível predominância da música (e de algum teatro e dança clássicos) registada nas últimas décadas, mormente nos equipamentos municipais, conviverá, certamente, doravante com uma maior representatividade da dança e teatro contemporâneos, da performance e/ou de propostas multidisciplinares.

Em 2024, será relevante empreender um primeiro balanço, objectivo e crítico, da RTCP e equacionar eventuais afinações. Importa atestar o funcionamento e eficácia dos mecanismos de acompanhamento, e monitorizar a manutenção, ao longo do ciclo de apoio, dos princípios e eixos nucleares dos planos inicialmente propostos. E perceber até que ponto, nesta fase inicial, a rede conseguiu contribuir, em quantidade-diversidade – com uma análise por geografias, equipamentos, áreas artísticas e tipologias de actividades –, quer, entre outros aspectos, para uma maior descentralização da oferta cultural, circulação de projectos artísticos e participação-adesão de públicos, quer para um incremento dos formatos de mediação e dos instrumentos de facilitação da acessibilidade física, social e intelectual à programação, quer ainda para um aumento das parcerias de apoio à criação entre diferentes entidades. Para mais e melhores redes culturais.