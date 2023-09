Roomful of Teeth, a banda que reinventa o potencial ilimitado da voz

Eis uma noção básica de acústica: para que qualquer coisa emita som, é preciso que vibre; sem vibração não há som. Assim é com um dos mais antigos instrumentos musicais do mundo de que diariamente nos servimos para comunicar com outros: a voz humana. Constituído por três sistemas — aparelho respiratório, cordas vocais e tracto vocal —, o órgão da voz é um dispositivo de produção de som cujo processo tem tanto de complexo quanto de apaixonante. Expulso pelos pulmões com ajuda do diafragma, o ar atravessa a traqueia em direcção à laringe, estrutura músculo-cartilagínea, onde se encontram cartilagens, o osso hióide e as cordas vocais. Quando em tensão, as cordas vocais constituem um obstáculo à passagem do ar que as excita, provocando a sua vibração. Essa vibração é transmitida pelo ar que passa ao trato vocal (cavidade faríngea, bucal e nasal) que se comporta como estrutura ressoadora, ampliando e modificando o som produzido. O resultado é uma infinitude de possibilidades acústicas, sonoras e musicais, desde o bel canto ao beatbox.

