Três homens numa embarcação atacada por tubarões no Pacífico foram resgatados pela Austrália

Autoridades australianas contaram com a ajuda de um navio para resgatar os três tripulantes de um catamarã insuflável. Os três homens, dois cidadãos russos e um francês, estão bem.

Três marinheiros da Rússia e da França foram resgatados hoje depois de o catamarã insuflável em que navegavam, do Vanuatu para a Austrália, ter sido atacado por tubarões, disseram as autoridades australianas.

A Autoridade para a Segurança Marítima Australiana (AMSA, na sigla em inglês) disse que quando a equipa de salvamento chegou ao local, a mais de 800 quilómetros (500 milhas) a leste da costa australiana, no Mar de Coral, descobriram que os dois flutuadores da embarcação de nove metros tinham sido danificados após "vários ataques de tubarões".

O organismo de resgate australiano contou com a ajuda de um navio (Dugong Ace), com pavilhão do Panamá, que transportava veículos e que conseguiu completar o salvamento e transferir para bordo os dois cidadãos russos e um francês.

Salvos pelo GPS

Um avião de salvamento australiano também se deslocou ao local. "Os três homens estão bem", disse Joe Zeller, director de serviço na sede da AMSA em Camberra.

Os marinheiros da embarcação de recreio, com idades compreendidas entre os 28 e os 64 anos, devem chegar à cidade australiana de Brisbane esta quinta-feira.

Zeller disse ainda que uma viagem de Vanuatu, Estado insular no Pacífico, para a Austrália, numa embarcação deste tipo, demoraria normalmente duas a três semanas.

As fotografias aéreas mostraram grandes danos no catamarã, com a secção da proa de um dos flutuadores completamente destruída.

O mesmo responsável australiano disse que o sinalizador de emergência codificado por GPS salvou a vida dos homens, permitindo que os socorristas localizassem rapidamente a posição.