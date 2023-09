Portugal vai defrontar Ucrânia nos “oitavos” do Europeu de voleibol

A Ucrânia, terceira classificada do Grupo B, é o próximo adversário de Portugal no Campeonato da Europa de voleibol, em jogo dos oitavos-de-final que vai ter lugar no próximo sábado, em Varna, na Bulgária.

Um dia depois de ter assegurado o segundo lugar no Grupo D, com a vitória sobre a Turquia, Portugal ficou nesta terça-feira a saber quem terminou em terceiro no Grupo B, sediado na Bulgária, com a selecção anfitriã, a Espanha e a Ucrânia ainda na corrida.

A vitória da Ucrânia sobre a Espanha, por 3-0, e a da Eslovénia sobre a Bulgária, também por 3-0, ditaram um empate triplo, em termos de vitórias/derrotas, com 2/3.

Também em pontos as três ficaram igualadas, com seis para cada, sendo necessário recorrer ao saldo global de sets, com a Ucrânia a ter 10/11, contra 8-11 da Bulgária e 6/11 de Espanha, surpreendente eliminada, juntamente com a Finlândia, última do grupo.

Também no sábado em Varna, a Eslovénia joga contra a Turquia.

No cruzamento dos Grupos B e D, os jogos dos oitavos-de-final que serão disputados em Varna são França-Bulgária e Roménia-Croácia, na sexta-feira, e Portugal-Ucrânia e Eslovénia-Turquia, no sábado.