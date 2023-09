Voleibol: Portugal vence Turquia e segue para os “oitavos” no Europeu

Portugal está nos oitavos-de-final do Europeu de voleibol, ao triunfar sobre a Turquia por 3-2 (26-24, 21-25, 15-25, 28-26 e 15-13) no último jogo do Grupo D da fase inicial - ficará em segundo lugar. Em Telavive, a selecção orientada por João José conseguiu ter princípio e fim, superando o trauma dos dois sets do meio em que os turcos, que são uma potência emergente no voleibol europeu, foram francamente superiores.

Com este resultado, Portugal repete a qualificação para os "oitavos", tal como acontecera em 2021, mas bem melhor do que nesse Europeu, em que ficara em quarto na fase de grupos. Agora, é esperar pelo final da fase de grupos para saber quem será o adversário português na próxima ronda - será o terceiro classificado do Grupo B e o jogo será em Varna, na Bulgária.

A selecção portuguesa entrou bem no jogo, dividindo o primeiro parcial, ocasionalmente assumindo o comando do marcador, mas nunca por mais do que um ponto. Algumas limitações no bloco e alguma irregularidade no serviço foram sendo compensadas pela inspiração de Alexandre Ferreira. Com o zona 4 do Fenerbahçe a servir, Portugal conseguiu recuperar de um 23-24 para o triunfo no primeiro set por 26-24.

Essa capacidade de reacção ainda apareceu no segundo set. Depois de um período em que os turcos chegaram a ter uma vantagem de sete pontos (11-18), Portugal ainda conseguiu reduzir para apenas um (18-19), mas foi o melhor que os homens de João José conseguiram. A Turquia acabaria por recuperar do seu mau momento para empatar o encontro com um parcial de 21-25.

Bem menos equilibrado foi o terceiro parcial, em que a Turquia deixou expressa na quadra toda a sua superioridade em todos os aspectos. Quando a vantagem turca já estava em sete pontos (5-12), João José pediu um desconto de tempo e foram audíveis as palavras do técnico português a pedir empenho. “Há alguém que não queira estar lá dentro? Não há segundas oportunidades!” As suas palavras pareceram ter algum efeito imediato – Portugal fez três pontos seguidos. Mas não houve continuidade e os turcos também ficaram com o terceiro parcial por 15-25.

O quarto set foi bem diferente dos dois anteriores. Equilibrado, sempre com vantagens curtas. Houve menos erros de serviço, melhor eficácia a receber os serviços turcos e a contra-atacar. A introdução de André Marques para lá de serviços ocasionais, libertou Alexandre Ferreira e deu outras soluções ofensivas. Os portugueses mantiveram-se ligados ao jogo, mesmo quando os turcos tiveram dois match-points. Mas Lourenço Martins entrou para o serviço e Portugal conseguiu fechar o parcial com 28-26, um segundo set conquistado que, na prática dava a qualificação para os oitavos-de-final.

Mas a selecção portuguesa queria mais do jogo e, na "negra", pode dizer-se que, pela primeira vez, foi francamente superior. Logo no início do parcial, conseguiu uma vantagem de três pontos (7-4) e conseguiu gerir até fechar o parcial em 15-13 perante o desespero da Turquia que terá de ganhar a Israel no seu último jogo para seguir em frente. Alexandre Ferreira (24) e Lourenço Martins (23) foram os melhores marcadores da selecção portuguesa. Do lado turco, foi o oposto Adis Lagumdzija o mais eficaz, com 33 pontos.