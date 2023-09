Sérvio Borisa Simanic perde rim após lesão no Mundial de basquetebol

Simanic foi operado duas vezes nas Filipinas, após uma cotovelada sofrida no jogo com o Sudão do Sul. Um dos rins foi removido e o atleta continua hospitalizado.

O basquetebolista sérvio Borisa Simanic perdeu um dos rins na sequência de uma lesão sofrida no jogo do Campeonato do Mundo, frente ao Sudão do Sul, a 30 de Agosto, em Quezon, nas Filipinas.

Após a partida da 1.ª fase da competição, o atleta foi operado em Manila, nas Filipinas, contudo, surgiram complicações adicionais que obrigaram a uma segunda intervenção, no domingo, na qual foi removido o rim.

"Foi muito difícil para nós quando soubemos o que aconteceu. Não dormimos depois daquele jogo. Estávamos a tentar encontrar sangue para ele, porque estava a perder muito sangue. Foi realmente um momento difícil para todos. Espero que isso nunca aconteça com ninguém", desabafou o colega de selecção Nikola Milutinov.

O lance aconteceu a menos de dois minutos do triunfo da Sérvia sobre o Sudão do Sul (115-83), quando Simanic, debaixo do cesto sérvio, sofreu uma cotovelada de Nuni Omot, que garantiu não ter lesionado o adversário de forma propositada. O atleta afastou-se imediatamente da disputa do lance.

"Primeiro, não acreditávamos que fosse uma coisa tão má. Rezámos por ele para que fique bem o mais rápido possível", acrescentou Milutinov, após o treino desta segunda-feira. A comitiva desconhece ainda quando Simanic terá alta hospitalar.

O jogador, de 2,11m de estatura, participou no Mundial num total de cerca de 20 minutos distribuídos por três jogos, tendo marcado três pontos.

Depois de superar as duas fases de grupos, a Sérvia defronta a Lituânia nos quartos-de-final do Mundial, às 9h45 desta terça-feira. A esta fase da prova chegaram também Itália, EUA, Alemanha, Letónia, Canadá e Eslovénia.

O Mundial de basquetebol decorre, até 10 de Setembro, no Japão, Filipinas e Indonésia.