EUA, Lituânia, Eslovénia e Alemanha nos “quartos” do Mundial de basquetebol

Brasil continua a surpreender no Campeonato do Mundo.

Os Estados Unidos tiveram nesta sexta-feira, em Pasay, nas Filipinas, mais dificuldades do que o esperado na vitória por 85-73 sobre o Montenegro, na segunda fase do Mundial de basquetebol, mas seguiram previsivelmente para os quartos-de-final da competição.

Só mesmo nos dois últimos minutos Montenegro permitiu uma diferença de oito pontos nos marcador, suficiente para os norte-americanos avançarem, no Grupo G, que ficou resolvido com a vitória da Lituânia sobre a Grécia, por 92-67.

Estados Unidos e Lituânia jogam no domingo, para a definição dos dois primeiros lugares, já com a garantia de que ambos estão apurados.

No Grupo K, em Okinawa, Japão, são a Alemanha e a Eslovénia quem continua na luta pelo título.

A Eslovénia bateu a Austrália, por 91-80, enquanto os germânicos atingiram os 100 pontos, contra apenas 73 da Geórgia.

No domingo, a situação é idêntica à do Grupo J, com Eslovénia e Alemanha a decidirem entre si os dois primeiros lugares.

Ainda por definir estão os lugares de apuramento do Grupo I, em Quezon (Filipinas), e da "poule" L, em Jacarta, com as quatro equipas de cada grupo totalmente empatadas em pontos.

Em Jacarta, o Brasil continuou a sua boa campanha e derrotou o Canadá, por 69-65, enquanto a Espanha se deixou surpreender pela Letónia, por 74-69.

Também no domingo, cada jogo valerá um apuramento - o Brasil joga conta a Letónia e a Espanha contra o Canadá.

Situação de empate em pontos também em Quezon, entre Sérvia, República Dominicana, Itália e Porto Rico.

Nos jogos de hoje, a Itália ganhou à Sérvia, por 78-76, e Porto Rico superou a República Dominicana, por 102-97.

Na jornada final, Porto Rico é o adversário de Itália e Sérvia e República Dominicana jogam entre si.