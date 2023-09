Taiwan retira 3 mil pessoas de zonas de alto risco antes da chegada do tufão Haikui

Cerca de três mil pessoas foram retiradas este domingo de zonas de alto risco, no leste de Taiwan, antes da chegada do tufão Haikui, prevista durante a noite, disseram as autoridades.

O Ministério do Interior informou que mais de 2800 pessoas foram retiradas de sete cidades da ilha, principalmente da zona montanhosa de Hualien.

O Haikui já tinha provocado fortes chuvas durante a manhã, registando ventos de cerca de 140 quilómetros por hora. O tufão deverá atingir a região de Taitung pelas 17h (10h em Portugal).

Mais de 200 voos domésticos foram cancelados e escolas e escritórios foram encerrados no sul e no leste da ilha. Prevê-se que este seja "o primeiro tufão a atingir Taiwan em quatro anos", declarou a Presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen.

Às 9h (2h em Portugal), o Haikui encontrava-se a cerca de 180 quilómetros a leste da ilha, de acordo com o Gabinete Meteorológico Central de Taiwan. "Fortaleceu-se um pouco desde ontem [sábado]", observou o director-adjunto do gabinete, Fong Chin-tzu, em conferência de imprensa.

O Haikui "deverá representar uma ameaça considerável para a maior parte de Taiwan, com ventos, chuva e ondas", advertiu, acrescentando que a tempestade se dirigirá para oeste, em direcção ao estreito de Taiwan, na segunda-feira.

As autoridades disseram esperar que o Haikui seja menos poderoso do que o Saola, que accionou o alerta máximo em Macau, Hong Kong e no sul da China, antes de perder força no sábado. A última grande tempestade a atingir Taiwan foi o tufão Bailu, que causou um morto em 2019.