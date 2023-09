Mau tempo: chuva forte provoca inundações em Trás-os-Montes, granizo pinta de branco a serra da Estrela

O mau tempo está oficialmente de regresso a Portugal. Nas regiões de Trás-os-Montes e na serra da Estrela, há registos de chuva forte e queda de granizo.

Nas redes sociais, as páginas locais dedicadas a meteorologia têm partilhado imagens de várias ocorrências nas cidades afectadas. O site Meteoestrela – Serra da Estrela mostra o manto branco deixado por uma tempestade de granizo que começou por volta das 14h, exibindo imagens captadas por câmaras de vigilância colocadas nesta área.

Em Mirandela, distrito de Bragança, a precipitação alagou várias ruas, com os vídeos a mostrar o nível das águas a chegar às jantes dos carros estacionados. Ainda neste distrito, vídeos recolhidos na tarde deste sábado mostram a formação de uma nuvem funil – descrita por alguns utilizadores das redes sociais como um "tornado".

Mirandela pic.twitter.com/9FLYJLFofG — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) September 2, 2023

Em Macedo de Cavaleiros, o Jornal de Notícias avança dificuldades de circulação em algumas estradas onde se deu acumulação de gelo, com registo também de uma casa inundada na freguesia de Lamalonga.

Já em Manteigas, na serra da Estrela, o autarca Flávio Massano relatou neste sábado em declarações à Rádio Renascença alguns estragos na Estrada Nacional 232, adiantando que a circulação está obstruída.

Vila Real também com "aviso laranja"

Vila Real juntou-se também aos distritos de Bragança, Guarda e Castelo Branco que a Protecção Civil colocou até às 17h30 deste sábado em "aviso laranja" devido à previsão de precipitação forte e trovoadas frequentes e concentradas.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANPC), para estes distritos está prevista "precipitação por vezes forte, e ocasionalmente granizo, acompanhada de rajadas fortes". Antevê-se ainda trovoadas frequentes e concentradas.

A ANPC manteve os restantes distritos do continente com aviso amarelo até ao período da tarde de domingo.

Esta manhã, a Protecção Civil apelou à população para que tome medidas preventivas face à mudança do estado do tempo, do interior para o litoral, com previsão de precipitação, por vezes forte, acompanhada de granizo, trovoada e rajadas.

Entre outras medidas, ANPC apela a que se tenha “especial cuidado” na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, com atenção para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte.

Também a circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas “historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros” deve ser tida em conta, evitando a circulação e permanência nestes locais.

A autoridade apela também a que não sejam praticadas actividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximo da orla marítima.

A Protecção Civil apela ainda à adopção de uma condução defensiva, com redução de velocidade, e ao não cruzamento de zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.