Marcelo mais preocupado com europeias do que com o seu sucessor

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se este sábado mais preocupado com as eleições europeias do próximo ano do que com o seu sucessor em 2026.

Ao ser questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de o secretário-geral da ONU, António Guterres, ser candidato a Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa disse estar mais preocupado, "de longe", com as eleições europeias, porque vão servir para medir o "pulso da Europa".

"Os populismos sobem, não sobem? Os partidos que estão no poder aguentam ou não aguentam? Os partidos mais europeístas aguentam ou não aguentam? Isso é mais importante", frisou o Presidente da República em declarações aos jornalistas em São João da Pesqueira, onde visitou a Vindouro.

A seguir às eleições europeias, mais importantes são "as eleições regionais e as eleições locais", porque "o poder local é um esteio da democracia", acrescentou.

Quanto às legislativas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que, "em princípio", já não serão no seu mandato. "Ninguém deseja ter de antecipar eleições legislativas, estão previstas para o final de 2026", acrescentou.