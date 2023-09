Sp. Braga anuncia recurso de sentença de 12 milhões de euros da FIFA

O Sp. Braga anunciou esta sexta-feira que recorrerá para o TAS-CAS da decisão da FIFA de punir o emblema minhoto em cerca de 12,3 milhões de euros na sequência do litígio com os espanhóis do Málaga, relacionado com a transferência frustrada de Ricardo Horta para o Benfica no Verão de 2022.

A FIFA acolheu a argumentação e as “provas” apresentadas pelo Málaga na Câmara de Resolução de Litígios da FIFA, em que acusava o Sp. Braga de rejeitar uma proposta formal do Benfica para a contratação de Ricardo Horta por 17,5 milhões de euros, o que alegadamente obrigaria a SAD bracarense a compensar o emblema espanhol, detentor de 33 por cento dos direitos (que mantém) do máximo marcador da história do clube “arsenalista”, caso rejeitasse uma oferta superior a 5 milhões.

O Sp. Braga foi notificado para pagar 11,7 milhões de euros (mais cinco por cento de juros), num total que ascende a 12,3 milhões de euros, a repartir pelo Málaga (5,5 milhões) e pelos representantes do futebolista.

“Discordamos totalmente da decisão. Não fomos sequer informados dos fundamentos da mesma, uma vez que a FIFA notificou a decisão sem qualquer fundamento anexado. Vamos requerer esses fundamentos e recorrer para o TAS-CAS, onde acreditamos que a decisão vá ser revertida e reposta a justiça”, defende-se o Sp. Braga