O encontro de Ricardo Horta com o Benfica após a “transferência”

Depois da “viagem” falhada de Ricardo Horta para o Benfica no Verão, o jogador continuou a ser figura de proa no Sp. Braga. Agora, encontra o clube que tanto o desejou.

A 7 de Agosto de 2022, o Sp. Braga recebeu e empatou com o Sporting por 3-3. Após assistir para o primeiro golo bracarense, Ricardo Horta deixou o relvado sob um coro de aplausos. O avançado agradeceu também aos adeptos que eram “seus” desde 2016. Tal gesto foi interpretado como a despedida de Ricardo Horta do Sp. Braga, mediante o interesse bem conhecido do Benfica no jogador. No entanto, cinco dias depois, Horta alinhou pelo Sp. Braga na 2.ª jornada do campeonato, fez o mesmo na 3.ª, na 4.ª, até que, a 1 de Setembro, na conferência de imprensa antes do jogo com o Vizela, o técnico do Benfica, Roger Schmidt, assumiu: “O Ricardo Horta não vem, isso está claro.” Nesta sexta-feira, tem encontro marcado com os "encarnados".

As palavras de Schmidt significaram o fim dos inúmeros rumores que ligavam o jogador às “águias”, pelo menos desde Julho, quando o presidente do Sp. Braga, António Salvador, afirmou em entrevista ao Canal 11 que o Benfica já fizera uma oferta de 10 milhões de euros pelo jogador, que fora recusada.

A transferência terá sido gorada devido a exigências financeiras do Málaga, clube espanhol onde Horta fizera 56 jogos entre 2014 e 2016. Nesse ano, o Málaga emprestou-o ao Sp. Braga, para onde se transferiu em definitivo em 2017.

De acordo com o Málaga, no acordo assinado entre os dois clubes, o Sp. Braga teria de aceitar qualquer proposta acima de cinco milhões de euros que recebesse por Horta, com o Málaga a receber depois 33% do valor total da transferência.

Agora, de acordo com o jornal espanhol Marca, o Málaga já possui os documentos que comprovam que o Benfica fez uma oferta de 17 milhões de euros (que renderia 5,61 milhões de euros aos espanhóis) por Ricardo Horta no último Verão, e que o Sp. Braga não aceitou. Deste modo, o Málaga irá fazer uma reclamação junto da FIFA, exigindo o valor que entende ser seu.

Indispensável no Sp. Braga

Apesar deste “barulho” à sua volta, Ricardo Horta tem mantido o seu elevado nível exibicional, sendo de novo, nesta época, um jogador indispensável para a equipa que, de momento, ocupa o 3.º lugar da I Liga.

Com sete golos apontados, é o segundo melhor marcador da equipa em todas as competições (atrás de Vitinha, com 10) e é aquele que tem mais minutos jogados nesta época.

Para além disso, já se estabeleceu como um ídolo dos bracarenses: é quem tem mais jogos (303) e mais golos marcados (100) na história do clube. E enfrenta nesta sexta-feira, não só o emblema que tanto o desejou, como também aquele que o formou.

O adjectivo imparável pode descrever a temporada do Benfica até ao momento – 23 vitórias e um nulo de derrotas em 28 jogos, com 73 golos marcados e 20 sofridos. Tendo 37 pontos (mais nove do que o Sp. Braga), lidera a I Liga com cinco de vantagem para o FC Porto, mas com menos um jogo.

Roger Schmidt poderá contar com praticamente todo o plantel (ainda há dúvidas nas condições de Enzo Fernández e Otamendi, que só recentemente regressaram a Portugal), mas quererá ultrapassar o dissabor que foi o empate com o Moreirense para a Taça da Liga, que ditou a eliminação dos “encarnados” da prova.

Para além disso, o Sp. Braga tem sido um adversário complicado para o Benfica: nos últimos sete jogos entre as duas equipas, os minhotos venceram cinco e perderam apenas dois.

Tão desejado, nesta sexta-feira, Horta será procurado pela defesa do Benfica, ele que, partindo do flanco esquerdo do 4x4x2 montado pelo técnico Artur Jorge, explora o espaço entre linhas para criar perigo. E, apesar de só ter dois golos marcados em 17 jogos contra o Benfica, quererá fazer com que o Benfica lamente não o ter no seu plantel.

Texto editado por Jorge Miguel Matias