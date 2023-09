Figo presidente da FPF? Ex-futebolista pondera essa hipótese

As eleições para o cargo vão decorrer no próximo ano, quando será eleito o sucessor de Fernando Gomes.

Luís Figo, antigo futebolista e o quarto mais internacional de sempre pela principal selecção nacional (127), equaciona uma candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Fernando Gomes, o actual líder federativo, abandonará o cargo no próximo ano depois de três mandatos na liderança - é presidente desde 2011 -, não podendo, por isso, recandidatar-se.

A informação foi avançada pelo Expresso que, sem revelar fontes, noticia que o agora conselheiro da UEFA foi contactado por várias pessoas ligadas ao futebol para que avançasse com uma candidatura à presidência da federação estando praticamente convencido a fazê-lo.

A confirmar-se a entrada de Luís Figo na corrida ao cargo de presidente da FPF, esta não será a primeira vez que o ex-jogador avança para um cargo de dirigente desportivo. Em 2015, Figo avançou com uma candidatura à presidência da FIFA, mas acabaria por desistir. E já antes, o nome do antigo futebolista, agora com 50 anos, também chegou a ser falado para a presidência do Sporting, clube em que iniciou a sua carreira profissional.

Actualmente a residir em Madrid, Figo surge como o mais recente nome a ser avançado como estando na corrida à sucessão de Fernando Gomes. Para além do ex-internacional português, também José Couceiro, actual vice-presidente, é uma das figuras apontadas muitas vezes como possível candidato, o mesmo sucedendo com Pedro Proença, actual presidente da Liga de clubes. Oficial e publicamente, contudo, ainda ninguém assumiu a intenção de ir a votos.