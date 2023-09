Christie’s cancela leilão de colecção de jóias manchada por ligação ao nazismo

A leiloeira Christie’s decidiu cancelar a segunda parte do leilão das jóias da milionária e filantropa austríaca Heidi Horten (1941-2022), herdeira de um empresário alemão, Helmut Horten (1909-1987), que fez fortuna durante o nazismo, apropriando-se de negócios de judeus perseguidos.

A decisão foi anunciada esta quinta-feira e foi tomada após um conjunto de organizações judaicas ter manifestado a sua indignação com a venda que a Christie’s organizou em Maio, em Genebra, da primeira parte da colecção de jóias de Heidi Horten, e que rendeu 202 milhões de dólares (cerca de 187 milhões de euros ao câmbio actual).

A controvérsia surgiu ainda antes do leilão de Maio. Um artigo do New York Times publicado a 27 de Abril lembrava as ligações de Horten ao nazismo e o modo como este construíra o seu império comercial apropriando-se em condições vantajosas das lojas e armazéns de judeus que procuravam fugir da Alemanha durante a ascensão de Hitler.

A Fundação Heidi Horten assegurou que os lucros da venda seriam integralmente investidos em investigação médica e no novo museu de arte inaugurado em 2022 no Palácio Goëss-Horten, em Viena, para acolher a valiosa colecção de arte da milionária austríaca.

Confrontada com as críticas, a Christie’s acrescentou aos materiais de divulgação do leilão a informação de que Helmut Horten comprara negócios que tinham sido “vendidos sob coacção” pelos seus proprietários judeus. E anunciou ainda que cederia uma parte da sua comissão a projectos de investigação, ou de carácter pedagógico, relacionados com o Holocausto.

A sua oferta foi recusada por diversas organizações judaicas, como o Yad Vashem, memorial oficial de Israel às vítimas judaicas do Holocausto, que anunciou ter rejeitado a oferta da leiloeira por causa da origem do dinheiro.

A decisão de não avançar com o segundo leilão em Novembro – que teria de novo lugar em Genebra – foi anunciado pela presidente da Christie’s na Europa, Médio Oriente e África, Anthea Peers, num comunicado, citado pelo New York Times, no qual esta responsável afirma: “A venda da colecção de joalharia de Heidi Horten provocou um intenso escrutínio, e as reacções que gerou afectaram-nos profundamente, como a muitos outros.”

O presidente da fundação americana Sobreviventes do Holocausto, David Schaecter, ele próprio um sobrevivente de Auschwitz-Birkenau, afirmou que a decisão agora tomada era um sinal para todas as leiloeiras das consequências de venderem bens “manchados”, e manifestou o seu regozijo pelo facto de a Christie’s ter “reconhecido o grande sofrimento que quaisquer vendas adicionais de jóias dos Horten causariam aos sobreviventes do Holocausto”.

O leilão cancelado deveria incluir cerca de 300 lotes, e previa-se que viesse a render menos do que o anterior, cujos 400 lotes incluíam alguns dos mais cotados tesouros da colecção de jóias de Heidi Horten.

A fortuna que lhe permitiu adquiri-las começou a ser amealhada em 1933, quando o então jovem Helmut Horten, filho de um juiz, aproveitou a chegada dos nazis ao poder, em 1933, para adquirir a empresa onde trabalhava aos seus proprietários judeus, que fugiram para os Estados Unidos. Em 1936, fundou a Horten AG, em Düsseldorf, que viria a tornar-se uma das maiores cadeias comerciais da Alemanha.

Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, em 1939, Horten já tinha comprado uma série de armazéns e lojas a outros judeus perseguidos pelo regime nazi, com o qual mantinha estreitas relações, apesar de saber que o seu próprio tio, o padre dominicano Franz Horten, morrera nas prisões de Hitler em 1936 (está em curso o seu processo de beatificação como São Titus Mari Horten).

Detido em 1947 pelo Exército britânico, Helmut Horten foi libertado logo no ano seguinte, na sequência de uma greve de fome, e regressou aos seus negócios, que continuou a expandir, designadamente com a introdução dos primeiros supermercados alemães.

Foto O iate Carinthia VII, de Heidi Horten, em Veneza. DR

Casado desde 1966 com Heidi Horten, com quem se instalou no cantão suíço de Ticino, no sul do país, vendeu a sua empresa em 1972 e dedicou os seus últimos anos a gozar uma vida de luxo. Tinha um jacto privado e vários iates, incluindo um dos maiores do mundo, o Carinthia VII. Quando morreu, em 1987, deixou à sua viúva uma fortuna suficientemente grande para permitir que, muita filantropia e compras de arte e jóias depois, Heidi Horten ainda mantivesse em 2013 a 423.ª posição na lista da Forbes das 500 pessoas mais ricas do mundo.