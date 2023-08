O Chile vai identificar os desaparecidos durante a ditadura de Pinochet

Perto de assinalar 50 anos do golpe militar, o Governo apresentou um plano para procurar os restos mortais de quase 1500 vítimas do regime. Mas o passado continua a dividir os chilenos.

Quis o destino que os 50 anos do golpe militar que impôs 17 anos de ditadura no Chile fossem celebrados durante o mandato do Governo mais à esquerda desde a redemocratização. Para tentar sarar uma ferida histórica que nunca foi fechada, o Presidente Gabriel Boric anunciou esta semana, a poucos dias do aniversário do golpe, uma ambiciosa iniciativa que tem como objectivo identificar e esclarecer as circunstâncias em que desapareceram quase 1500 pessoas durante a ditadura de Augusto Pinochet.