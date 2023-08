Champions: sorteio simpático para Benfica e FC Porto, terrível para o Sp. Braga

Não foi o pior dos sorteios para Benfica e FC Porto, dificilmente poderia ter sido pior para o Sp. Braga. As três equipas portuguesas conheceram nesta quinta-feira os seus respectivos destinos na fase de grupos da Liga dos Campeões, com o Benfica, que entrava no sorteio como cabeça-de-série, a ficar emparelhado com Inter Milão, FC Salzburgo e Real Sociedad, uma companhia que lhe permite pensar com algum optimismo nos oitavos-de-final.

Já o FC Porto, que estava no pote 2, ficou com o campeão espanhol Barcelona, o campeão ucraniano Shakthar Donetsk e o campeão belga Antuérpia, equipa que faz a sua estreia na Champions. Também para os "dragões" parece ser um grupo acessível no que diz respeito ao apuramento para a fase final.

Quanto ao Sp. Braga, que vai estar na fase de grupos pela terceira vez, apanhou dois adversários fortíssimos dos dois primeiros potes, Nápoles e Real Madrid, apanhando outro dos estreantes na competição, o Union Berlim, equipa alemã que defrontou na temporada passada.

Grupo A - Bayern Munique, Manchester United, FC Copenhaga e Galatasaray.

Grupo B - Sevilha, Arsenal, PSV Eindhoven e Lens.

Grupo C - Nápoles, Real Madrid, SP. BRAGA e Union Berlim.

Grupo D - BENFICA, Inter Milão, FC Salzburgo e Real Sociedad.

Grupo E - Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio e Celtic

Grupo F - PSG, Borussia Dortmund, AC Milan e Newcastle.

Grupo G - Manchester City, RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys.

Grupo H - Barcelona, FC PORTO, Shakhtar Donetsk e Antuérpia.