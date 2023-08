Liga dos Campeões: raios-x dos adversários do Benfica

Um velho conhecido, um trampolim de talentos e uma equipa com identidade vincada. Eis o que o Benfica vai encontrar no Grupo D da Champions.

Inter Milão

Será um reencontro e uma oportunidade de ouro para o Benfica tentar corrigir o resultado da época passada. Com uma vitória na Luz e um empate em Itália, o Inter evitou que as “águias” chegassem às meias-finais da Champions em 2022-23. A equipa técnica mantém-se, mas o plantel sofreu ajustes relevantes, desde a baliza (saiu Onana, entrou Sommer) ao meio-campo (saiu Brozovic, entrou Asllani). O Inter dispõe-se habitualmente em 3x5x2 e entrou com o pé direito na Série A, somando duas vitórias em duas jornadas (ambas por 2-0). No ataque, conta agora com Marcus Thuram ao lado de Lautaro Martínez e injectou experiência no plantel, com as chegadas de Cuadrado, Alexis Sánchez (um regresso) e Arnautovic.

RB Salzburgo

Há uma década que monopoliza o futebol austríaco (soma 10 títulos consecutivos) e nesta época já leva cinco triunfos em cinco jogos. Foi forçado a mudar de treinador depois da saída de Matthias Jaissle para o Al-Ahli, no mês passado, e é agora sob as ordens de Gerhard Struber, que foi “promovido” do New York Red Bulls, que lidera o campeonato. Com uma média de idades de 23 anos, o plantel tem no avançado costa-marfinense Karim Konaté (quatro golos em 2023-24) uma das estrelas, e no lateral direito Amar Dedic um dínamo ofensivo. O 4x3x1x2 tem sido o sistema prefencial, com Dorgeles, Daghim ou Amankwah atrás da dupla de avançados. Será a primeira vez que RB Salzburgo e Benfica se encontram nas provas europeias.

Real Sociedad

Terminou a época passada na quarta posição da Liga espanhola e manteve a espinha dorsal na presente temporada. O mesmo treinador (Imanol Alguacil), a mesma dupla de centrais (Le Normand e Zubeldia), o mesmo maestro no meio-campo (Mikel Merino), o mesmo pólo de desequilíbrios na ala (Oyarzabal). O internacional português André Silva chegou a San Sebastián para render o norueguês Sørloth — e para se juntar a Kubo e Carlos Fernández no ataque —, mas tem estado lesionado. A alternar entre o 4x3x3 e o 4x2x3x1 neste início de época, a Real Sociedad ainda não ganhou no campeonato, mas também não perdeu. Há 10 anos que não competia na Champions e, em 2013-14, fechou a fase de grupos sem triunfos.