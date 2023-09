As Mulheres de Tróia, de Pat Barker: as testemunhas

A Guerra de Tróia, mito, lenda ou realidade, foi o primeiro grande embate entre o Oriente, civilizado, rico, culturalmente avançado, e o Ocidente dos reis gregos, bárbaros, ferozes, cada um mais orgulhoso do que o outro. Os dez longos anos do confronto, como foram descritos por Homero – quem quer que ele tenha sido – estabeleceram as bases de inúmeras narrativas que moldaram a nossa civilização. Na Ilíada e na Odisseia – tal como no famoso escudo de Aquiles – é-nos apresentada uma cosmogonia que engloba tanto o mundo físico como o universo das paixões humanas. Ficamos a saber tudo sobre a terra e a poeira, o mar e os seus caprichos, tempestades, ventos e marés, sobre tácticas de guerra, sobre a solidariedade e o espírito de corpo entre os guerreiros, sobre os fortes laços familiares e as regras de conduta, sobre o desejo erótico, sobre o medo e sobre a fúria da Natureza, sobre a intervenção dos deuses, sobre o destino e, principalmente, sobre a morte como derradeira luxúria, num cenário apocalíptico de horror e violência. Poucas descrições da desumana realidade da guerra se assemelham às da Ilíada.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt