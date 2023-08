Porto: até acabar Setembro, aos domingos, a Av. Rodrigues de Freitas é só para peões

A iniciativa “A rua é nossa” regressa já este fim-de-semana com um conjunto de actividades programadas pela Câmara do Porto para a artéria que temporariamente se fechará ao trânsito.

Até ao final de Setembro, aos domingos, entre as 9h e as 20h, a Avenida Rodrigues de Freitas está vedada a carros. No âmbito do programa da Câmara do Porto, “A rua é nossa”, o arruamento entre as ruas de D. João IV e Duque de Saldanha será pedonal e palco de várias actividades lúdicas. A iniciativa enquadrada no “Plano para Resgatar o Espaço Público” arranca já esta semana.

A primeira experiência realizou-se em 2020, com 16 ruas fechadas ao trânsito durante todo o fim-de-semana. No ano passado, repetiu-se, mas já só na Avenida Rodrigues de Freitas e apenas ao domingo. O mesmo modelo replica-se agora em 2023, segundo a autarquia, ajustado ao formato que melhor funcionou – houve mais afluência no arruamento em causa. A primeira edição também abrangia outras artérias para aliviar a carga das restrições em vigor durante a pandemia dentro de espaços fechados.

“A proposta de animação, assegurada pela empresa municipal Ágora, começa com uma gincana de ciclismo, um percurso com obstáculos que vai procurar estimular o equilíbrio e destreza das crianças e jovens e promover a diversão e o convívio”, adianta a autarquia via comunicado.

Às 10h30, com os “Jogos do Hélder”, o tempo está reservado para jogos “feitos de madeira ou corda”. Durante a tarde há ilusionismo com Missa Andy. E o dia acaba com aulas de “street salsa”, dadas pela escola Sabor Latino. A programação das outras semanas poderá ser seguida no site da câmara.

Condicionamento de trânsito

Entre 30 de Agosto e 27 de Setembro, “para colocação de floreiras”, o estacionamento será proibido “no lado norte e oposto ao número 269 (numa extensão de aproximadamente oito metros) da Avenida Rodrigues de Freitas, lê-se no comunicado.

Aos domingos, entre 9h e as 20h, porque a artéria será transformada numa “Zona Pedonal Temporária”, haverá um corte total ao trânsito entre a Rua D. João IV e a Rua do Duque de Saldanha – têm acesso à via apenas os moradores para entrarem nas garagens, quem precisar de chegar aos lugares de mobilidade reduzida e viaturas que precisem de efectuar cargas e descargas (entre as 9h e as 10h).

Enquanto decorrem as actividades do “A Rua é Nossa”, também não será permitido estacionar na Rua de Joaquim António de Aguiar, no troço entre a Praça da Alegria e a Rua do Barão de S. Cosme, “sem excepções”. Neste perímetro, “a circulação automóvel far-se-á nos dois sentidos”.