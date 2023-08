Palácio Pombal novamente sem interessados em comprá-lo por (pelo menos) dez milhões

À segunda tentativa de venda, continuam a não surgir interessados. As antigas instalações da Escola Superior de Dança (ESD), do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), situadas numa parcela do Palácio Pombal, na Rua do Século, voltaram a não receber qualquer demonstração de interesse em adquiri-las. Depois de uma primeira consulta ao mercado, realizada logo no início deste ano, pedindo a sinalização de eventuais candidaturas para compra do imóvel pelo preço mínimo de dez milhões de euros, que acabou por não produzir nenhuma proposta final, a nova ronda terminada a 4 de Agosto voltou a ficar deserta.

