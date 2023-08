Professores do privado vão receber, em média, mais mil euros este ano para fazer face à inflação

Aumentos para os professores do sector devem chegar em Setembro de 2024 e para o pessoal não-docente já em Janeiro do próximo ano. Dificuldades em contratar mantêm-se.

Os professores do ensino particular vão contar, este ano lectivo, com um “prémio” extra, na ordem dos 4% do seu salário anual, que tem como objectivo ajudá-los a enfrentar a inflação. O benefício resulta de negociações entre o sector particular e cooperativo e os sindicatos afectos à UGT- União Geral de Trabalhadores, que prevêem também aumentos para 2024: a partir de Janeiro para o pessoal não docente e de Setembro para os professores.