Ecrã gigante cai em cima de uma tuna durante actuação no Estádio Universitário de Lisboa

Membros de uma tuna académica ficaram feridos depois de um ecrã gigante ter caído em cima do grupo na abertura de um campeonato europeu de rugby em Lisboa. Estrutura terá caído por causa do vento.

Um ecrã gigante caiu em cima de uma tuna académica enquanto actuava esta segunda-feira na cerimónia de abertura do Campeonato Europeu Universitário de Rugby 7s, no Estádio Universitário de Lisboa.

As imagens que estão a circular nas redes sociais, e que estavam a ser transmitidas na Rugby TV no momento do incidente, mostram o painel a ceder à força do vento e a ser derrubado em cima da Estudantina — a tuna do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.

De acordo com o comunicado da comissão organizadora, os músicos ficaram feridos na sequência do incidente, mas receberam "atendimento médico de primeiros socorros" logo depois da queda do aparelho sobre o palco.

Nenhum dos 15 músicos desenvolveu ferimentos graves, mas todos foram transportados para o Hospital Santa Maria por precaução, para serem observados e realizarem exames médicos.

A comissão organizadora do evento, que diz estar em constante comunicação com os membros da tuna, assegurou que o ecrã que caiu e a estrutura que o suportava estão "devidamente licenciados" e obedecem a "todas as normas legais"; e que "reagiu imediatamente".

De resto, nas imagens é possível ver membros do público a levantarem-se para acudirem os músicos logo após a queda do ecrã gigante. Na origem do incidente estará "uma rajada de vento muito forte".