Passeio recorda expedição científica de 1881 à Serra da Estrela

A autarquia de Seia promove, este sábado, um passeio ao longo de alguns dos lugares cartografados na expedição científica à Serra da Estrela, em 1881.

O passeio é dirigido por técnicos do Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) e pela historiadora Helena Gonçalves Pinto, autora do livro intitulado Uma Viagem ao Cume do Conhecimento - A Expedição Científica à Serra da Estrela em 1881, editado em 2022 pela Câmara Municipal de Seia.

O percurso pedonal, que se inicia no CISE, pelas 9h, inclui a passagem por alguns dos locais "mais emblemáticos desta viagem inédita", realizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa há 142 anos. O trajecto no planalto superior contempla a passagem pela Lagoa Escura, Barros Vermelhos, Covão Grande, Arcas do Pão e Lagoa Comprida, onde vão ser "evidenciados pormenores e curiosidades do memorável projecto vanguardista", adianta a autarquia em comunicado.

De acordo com a nota de imprensa, a expedição científica de 1881 permitiu revelar alguns dos segredos da mais alta montanha do território continental, dando a conhecer a serra nas suas dimensões geográficas, climáticas, orográficas, antropológicas, etnográficas, arqueológicas e médicas.

Este trabalho da Sociedade de Geografia de Lisboa, que decorreu ao longo de 15 dias, resultou "num estudo científico que marcaria a história e a mais completa erudição científico-laboratorial, cartográfica, fotográfica e bibliográfica sobre a Serra da Estrela".

O percurso será de cerca de 10 km, com grau de dificuldade elevado. A participação é gratuita, sujeita a inscrição prévia obrigatória, e limitada a um máximo de 20 participantes.